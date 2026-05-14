Cripto Adorni

El fin de semana se conoció el hallazgo de movimientos de ingresos y egresos a través de criptoactivos de Manuel Adorni y este jueves se supo que el Jefe de Gabinete está vinculado a dos criptomonedas más. Es por ese motivo que el fiscal Gerardo Pollicita pidió información a las correspondientes compañías, para lograr determinar si "tienen movimiento financiero o no" y a qué período corresponden.

Con los nombres de las compañías que operan con criptoactivos, el fiscal Pollicita procedió al pedido de información específica respecto al dinero que se movió bajo esta metodología, en qué período y si efectivamente, continúan operativas o no.

Aunque la cantidad de criptoactivos y fondos que movió se mantiene bajo reserva, los investigadores detectaron que esos movimientos se hicieron durante 2024 y que por eso deberían estar informados en la última declaración jurada que Adorni presentó y no están.