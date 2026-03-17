Corrientes busca abrir el mercado de Estados Unidos para naranjas y mandarinas

En un paso estratégico para la economía regional, el ministro de Producción de Corrientes, Walter Chavez, y el intendente de Monte Caseros, Juan Carlos Álvarez, encabezaron la firma de un acuerdo destinado a destrabar las exportaciones de cítricos dulces hacia Estados Unidos. La actividad, realizada en el Salón Dorado municipal, reunió a referentes de FEDERCITRUS y FUNDANEA.

El convenio establece un marco de trabajo conjunto entre el Estado provincial y la Fundación Regional de Sanidad y Calidad Citrícola del Nordeste Argentino para cumplimentar las exigencias internacionales. La provincia acompaña este proceso con una inversión de 70 millones de pesos provenientes del Fondo de Desarrollo Rural, reafirmando el respaldo oficial a las gestiones fitosanitarias.

El potencial exportador de Corrientes

La provincia se consolida como uno de los principales polos productivos del país, con cifras que respaldan la necesidad de abrir nuevos mercados externos. Según detalló el director de Producción Vegetal, José Mollevi, la realidad del sector indica:

Superficie: más de 27 mil hectáreas implantadas con cítricos dulces.

Producción de naranja: aproximadamente 375 mil toneladas anuales.

Producción de mandarina: cerca de 200 mil toneladas por año.

“La citricultura es uno de los pilares de la producción correntina. El acceso al mercado estadounidense significaría un salto muy importante para toda la cadena citrícola del NEA”, enfatizó el ministro Chavez durante el encuentro.

Auditorías y requisitos sanitarios

Un punto fundamental en las gestiones es el avance técnico logrado ante las autoridades sanitarias de EE.UU. Se recordó que en 2019 se culminó exitosamente la etapa de auditoría, requisito indispensable para avanzar con el análisis de riesgo de plagas.

Este antecedente posiciona favorablemente a la citricultura correntina para la fase final de las negociaciones bilaterales.

El trabajo articulado entre el municipio de Monte Caseros, el sector productivo y el Gobierno de la provincia busca no solo generar divisas, sino potenciar la competitividad de una industria que es motor de empleo y desarrollo para el sur de la provincia y toda la región del Nordeste Argentino.