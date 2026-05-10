Belgrano eliminó a Talleres en el clásico cordobés

Con un Lucas Passerini inspirado, Belgrano derrotó por 1-0 a Talleres en una nueva edición del clásico cordobés, en el Estadio Mario Alberto Kempes, y se metió en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.

La T comenzó con todo, buscando llevarse por delante a su rival. Y estuvo muy cerca de conseguirlo, ya que en esos pasajes iniciales construyó muy buenas aproximaciones a través de Franco Cristaldo y el paraguayo Ronaldo Martínez.

Sin embargo, fue Belgrano el que tuvo la primera bien a fondo. A tal punto, que abrió el marcador de la mano de Lucas Passerini, en una jugada que después sería anulada por el VAR.

Passerini demostraba temprano que estaba en una buena tarde, algo que tendría gran incidencia en el encuentro.

Porque el Ruso Zielinsky basó en él el ataque del Pirata. Lo envió a pivotear dentro del área, una de las grandes virtudes del atacante. Y por esa vía llegaría el gol del triunfo.

El segundo tiempo recién había empezado y, en una jugada por izquierda, Belgrano logró un lateral. Desde allí se la dieron a Francisco González Metilli, quien encaró hacia el área rival y se la tiró a Passerini que estaba, justamente, en la zona del punto penal.

Hizo lo que le habían pedido que hiciera: pivoteó y le dio tiempo a González Metilli a meterse en el área. Cuando vio que ya había llegado, lo habilitó con un taco espectacular, para dejarlo cara a cara con el arquero rival, Guido Herrera. El volante no dudó y lo fusiló al portero, para así abrir el marcador.

La ventaja le permitió asentarse en cancha y comenzar a dominar los tiempos, ante la desesperación de Talleres, que no encontraba los caminos.

Para colmo, a los 33 el paraguayo Alexander Maidana cortó de forma violenta un contraataque del Pirata y el árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja.

El partido se volvió vibrante, porque a Talleres no le quedaba otra que ir a buscar el empate, y eso hacía que -con uno menos- quedara muy expuesto a las contras del visitante.

Con un Passerini brillante, Belgrano tuvo un par de opciones para cerrar el encuentro.

No lo pudo hacer y por eso el final fue dramático, con una trifulca incluida que terminó con Herrera y Passerini expulsados. El Pirata logró aguantar y se llevó un triunfo histórico.

Espn