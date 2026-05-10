El vicerrector de la UBA le respondió a Adorni antes de la marcha federal universitaria

Mientras un amplio abanico de actores de los ámbitos más diversos se prepara para protagonizar el martes una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria contra el gobierno de Javier Milei, para exigir salarios dignos y presupuestos razonables, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, advirtió que el Ejecutivo intenta “confundir a la gente” para deslegitimar el reclamo y apuntó en particular al jefe de gabinete, Manuel Adorni, quien había calificado de “falsa” la denuncia de los rectores por la falta de financiamiento de las casas de altos estudios. “No nos va a sorprender una mentira más o una mentira menos de Adorni”, lamentó el ex diputado radical.

Decenas de miles de personas se movilizarán por cuarta vez desde que asumió Milei (las Marchas Federales anteriores fueron en abril y octubre de 2024, y septiembre de 2025) en defensa de la universidad pública, desfinanciada aun con más saña que el promedio de los estatales por la gestión anarco-capitalista.

Los trabajadores docentes, que no tienen paritaria desde octubre de 2024, sufrieron una pérdida del 34 por ciento de su salario entre diciembre de 2023 y enero último, según la Conadu (un profesor con dedicación simple y diez años de antigüedad cobró ese mes un sueldo bruto de 305.604 pesos). Según el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), las transferencias en términos reales cayeron un 33 por ciento y las becas estudiantiles un 76 por ciento.

“Ya llevamos 200 días sin que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y por eso el martes nos movilizamos en todo el país”, resume el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). “Por la educación la universidad pública y la ciencia nacional”, es la otra consigna de su convocatoria para marchar hacia Plaza de Mayo, donde el acto central está previsto para las cinco de la tarde del martes.

El gobierno eligió nada menos que a Adorni, en la cumbre de su estrellato, para intentar desacreditar el reclamo de la comunidad universitaria. El viernes, en su fallida conferencia de prensa, acusó a la política de “tratar de instalar que el gobierno quiere desfinanciar las universidades o cerrarlas”. “Se cumplieron todas las obligaciones y se transfirió el presupuesto en gastos de funcionamiento para 2026 que contempla la función salud. Una sola universidad pretende apropiarse del presupuesto para todos los hospitales”, lanzó el todavía jefe de gabinete, luego de que los directores de los seis hospitales de la UBA aseguraran que Nación todavía no les envió los fondos asignados por el Presupuesto 2026.

“No nos va a sorprender una mentira más o una mentira menos de Adorni. El comunicado del Ministerio de Capital Humano lo deja claro: la partida de 80.000 millones de pesos que tiene aprobada para hospitales universitarios es una partida que el gobierno propuso en un presupuesto que se votó y reconoce que no cumplió. No giró ni un peso a ninguna universidad con hospitales”, salió a responderle Yacobitti.

Para el vicerrector de la UBA, la gestión de Milei busca “confundir a la gente” para deslegitimar un reclamo. “Lo que está haciendo Adorni es confundir las partidas presupuestarias”, señaló ayer por radio mitre. Precisó que se trata de fondos especiales destinados a los hospitales que dependen de las universidades nacionales de Córdoba, Cuyo, Buenos Aires y La Rioja. “El gobierno todavía no giró un solo peso”, insistió, y agregó que la gestión de Milei “no cree en el sistema público de educación. Son todas excusas. Estos 80.000 millones son menos de lo que van a gastar por bajar el impuesto a los autos de lujo. Es una cuestión de prioridades”.

Página 12