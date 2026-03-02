Participación institucional en la Apertura de Sesiones Ordinarias 2026

En respuesta a la invitación cursada por la Presidencia de la Honorable Cámara de Senadores, el Presidente de nuestra institución, el Dr. Juan Manuel Bobadilla, asistió este 1º de marzo al Palacio Legislativo para participar en la Asamblea Legislativa de la Provincia de Corrientes.

En representación de la colegiación pública del medio, el Dr. Bobadilla acompañó el acto oficial de apertura del Período Ordinario de Sesiones correspondiente al año 2026.

Durante la jornada, se dio cumplimiento al orden del día previsto, destacándose el mensaje del Señor Gobernador sobre el estado de la administración provincial, reafirmando así el compromiso de nuestra entidad con el fortalecimiento de los ámbitos democráticos y republicanos de la provincia.

La relevancia de nuestra presencia:

Para nuestro Colegio, la participación en estos actos protocolares trasciende la mera formalidad; representa la consolidación de espacios de diálogo fundamentales entre nuestro Colegio y los poderes del Estado.

Estar presentes en la Asamblea Legislativa reafirma nuestro compromiso con el fortalecimiento democrático y asegura que la voz de los profesionales del derecho sea parte activa del pulso institucional de la provincia.