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Pago de sueldos en Corrientes: cronograma de estatales con aumento del 6% y ayuda escolar

Se realizará entre el 25 y el 31 de marzo.

 

Por El Litoral

Viernes, 20 de marzo de 2026 a las 08:56

El Gobierno de Corrientes comenzará a abonar los sueldos correspondientes al mes de marzo entre este miércoles 25 y el martes 31. Se incluye el aumento del 6 % para todos los sectores. Además, se pagará, por única vez en el año, un monto de 230 mil pesos por hijo estudiante en concepto de ayuda escolar.

El cronograma de pagos se desarrollará según la terminación del DNI:

  • Miércoles 25: 0 y 1. Disponibles desde el sábado 21 por cajeros del Banco de Corrientes y homebanking.

  • Jueves 26:  2 y 3.

  • Viernes 27: 4 y 5.

  • Lunes 30: 6 y 7. Disponibles desde el sábado 28 por cajeros y homebanking.

  • Martes 31: 8 y 9.

Los pagos alcanzan a todos los agentes activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial, consolidando así la política salarial del gobierno correntino.

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