Comenzó el nuevo subsidio para garrafas de gas: cómo anotarse y cobrar el reintegro

El nuevo subsidio para la compra de garrafas comenzó a funcionar en todo el país. El beneficio está destinado a usuarios inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) que cumplan con los requisitos establecidos.

La asistencia se aplica mediante reintegros a través de las billeteras virtuales BNA+ y Modo, e incluye a los bancos adheridos a esa plataforma. El monto será de $9.593 por cada garrafa adquirida.

Según se informó, durante el invierno los beneficiarios podrán acceder al subsidio para dos garrafas por mes. En los meses más cálidos, el beneficio alcanzará una unidad mensual.

El dinero será reintegrado en el momento de la compra en los comercios adheridos. En esta primera etapa, ya funcionan cerca de 2.000 puntos de venta habilitados en todo el país.

Quiénes pueden acceder y cómo inscribirse

El esquema está dirigido a hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según los parámetros del Indec. También alcanza a familias con integrantes que posean Certificado Único de Discapacidad, beneficiarios de pensiones para veteranos de Malvinas o titulares de certificados de vivienda del ReNaBaP.

Las personas que formaban parte del ex Programa Hogar tienen que volver a realizar el trámite de inscripción para acceder al nuevo sistema. Se puede hacer en el sitio oficial de subsidios o desde la aplicación Mi Argentina.

Desde el Gobierno señalaron que el nuevo esquema busca mejorar la focalización de la ayuda estatal y garantizar que el subsidio llegue directamente a los sectores vulnerables. Además, indicaron que el sistema elimina intermediaciones y permite una validación automática de los beneficiarios.