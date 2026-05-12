Corrientes: buscan a una menor desaparecida en capital

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para encontrar a una menor de edad desaparecida en la ciudad Capital.

Se trata de Caren Alejandra Sotelo de 14 años, quien está desaparecida desde la tarde del lunes 11 de mayo. La denuncia fue radicada por un familiar de la menor ante las autoridades policiales.

Según el reporte, la menor se retiró de su vivienda ubicada en el Barrio Quilmes para realizar unas compras y, desde ese momento, se perdió contacto con ella.

La Fiscalía de investigación en turno ya tomó intervención en el caso.

Características físicas para identificarla

Para facilitar la colaboración de la ciudadanía, se difundieron las siguientes señas particulares:

Estatura: 1,62 metros.

Tez: morena.

Cabello: largo, color castaño oscuro.

Contextura: delgada.

Ojos: color negros.

Seña particular: utiliza anteojos de vista.

Vestimenta al momento de ser vista por última vez

Caren Alejandra vestía:

Un jean color beige .

Una campera negra .

Zapatillas blancas y marrones.

Canales de comunicación ante cualquier dato

La Policía de Corrientes solicita que cualquier persona que pueda aportar información útil sobre su paradero se comunique de inmediato con: