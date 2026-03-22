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San roque

Pesar por el fallecimiento del querido doctor Borda, ex legislador del Partido Autonomista

Tenía 92 años. Se fue en paz y su legado es un faro que ilumina el camino de cada correntino.
 

Por El Litoral

Domingo, 22 de marzo de 2026 a las 00:55
Un indispensable. El doctor Borda dedicó su vida a ayudar a los correntinos. Nunca le importó la procedencia o el color político.
Despedida. Emocionado, Pocho Romero Feris despidió a sui amigo.

n   A los 92 años falleció el querido doctor Walter Ricardo Borda. Médico y legislador correntino por el Partido Autonomista. Dedicó su vida a ayudar al prójimo, su vida fue un ejemplo de servicio a cada correntino. Su amigo, el exgobernador José Antonio “Pocho” Romero Feris lo despidió con un sentido homenaje y no pudo evitar derramar lágrimas al rememorar su vida.

Borda murió el domingo pasado. Sus restos fueron velados en Corrientes Capital y el lunes un cortejo fúnebre trasladó sus restos hasta San Roque, su querido pueblo.  

Destacado por su vida dedicada a la salud, la docencia y el servicio público, con una extensa y ejemplar trayectoria profesional, social y humana. 
Su figura es un símbolo de compromiso, humildad y vocación de servicio, recordó Pocho Romero Feris al despedirse.

Borda nació en San Roque el 17 de enero de 1934. Realizó sus estudios primarios en la Escuela N°133 “Genaro Perugorría” y secundarios en el Colegio Nacional de Bella Vista. 

Hijo de Benjamín Ricardo Borda y Cipriana Insaurralde, desde joven mostró un profundo sentido de responsabilidad social que lo llevó a ejercer la medicina con entrega y sensibilidad.
Brindó sus conocimientos médicos “a todos por igual tenga o no tenga dinero y la sabiduría era el don que lo identificaba”, remoraron sus amigos.

“Borda era palabra mayor. Muchos recordarán lo gran profesional que fue. Su solidaridad. Su sabiduría. Su templanza. El amor y su entrega por una Corrientes mejor”, esbozó Pocho Romero Feris.

Durante más de sesenta años, Borda ejerció como médico rural y de familia, atendiendo generaciones enteras, formando vocaciones y construyendo un vínculo de cercanía que trascendió el solitario consultorio.

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