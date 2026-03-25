Abren los archivos de la Unne y reparan el daño de la dictadura en alumnos y trabajadores

"Esta labor convierte al archivo en memoria viva", dijo este miércoles el vicerrector de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), José Basterra, al presentar los primeros resultados del trabajo de rectificación de legajos para la reparación a las personas de esa comunidad educativa que fueron víctimas de la última dictadura. Se trata de un total de 155 registros que serán presentados el 10 de diciembre próximo.

Esta tarea se realiza mediante una articulación entre la Unne y las fiscalías federales de Corrientes, Chaco y Formosa, en las cuales delegó el Tribunal Oral Federal de esta capital la reconstrucción de las trayectorias de quienes debieron interrumpir su formación o su paso como docentes o no docentes por esa casa de estudios como consecuencia de la dictadura.

La decisión fue decretada en la sentencia del juicio denominado VII Brigada, en el que se investigaron crímenes de lesa humanidad cometidos por diversos mandos de las fuerzas conjuntas en esta parte del país. El proceso culminó en noviembre de 2023 con condenas para siete hombres del Ejército y la Gendarmería.

Para desarrollar el trabajo en la universidad, se conformó una comisión presidida por el doctor Aldo Avellaneda, y arribó a diversos resultados preliminares presentados en una conferencia realizada en la mañana de este miércoles en la sala de reuniones del Consejo Superior de la Unne.

En el listado original había 155 registros, de los cuales ya se completó el análisis de 86 legajos.

Del total de legajos que integran la base inicial, 55 corresponden a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 24 a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Política, 20 a Medicina, 15 a Ciencias Veterinarias, 14 a Ciencias Económicas, 10 a Ingeniería, 8 a Humanidades, 5 a Ciencias Agrarias, 3 a Ciencias Exactas y 1 legajo a la Facultad de Odontología.

De los registros analizados, se localizaron 67 legajos y 18 no pudieron ser detectados, es decir que fueron buscados, pero no encontrados. En tanto, se halló un legajo adicional que no estaba en la lista original, "lo cual se considera que enriquece el proceso de búsqueda por la posibilidad de hallar nuevos registros", comunicó la Unne.

En cuanto a las personas afectadas, más del 80% eran estudiantes al momento de los hechos, un poco más del 15% al personal docente y el 5% aproximadamente al personal no docente.

El Dr. Avellaneda informó que la comisión continuará con el relevamiento total de los legajos a lo largo del año, y se hará el cruce con información aportada por las fiscalías, incluyendo registros de expulsiones y cesantías de 1976. EL objetivo es concluir el 10 de diciembre -Día Internacional de los Derechos Humanos- con un acto de entrega de las copias certificadas a sobrevivientes y familiares de las víctimas.

Avellaneda adelantó también que "se proyecta una publicación especial a cargo de la editorial EUDENE que se orientará a reconstruir aquellos aspectos de las trayectorias vitales que se entrelazaron con el quehacer universitario, material en el cual se sistematizará además la experiencia de trabajo de la comisión a cargo del proyecto", indicó la casa de altos estudios.

Unne, Memoria, Verdad, Justicia

“Como institución asumimos el deber de rectificar los registros que por décadas ocultaron la verdad bajo términos administrativos injustos, para devolverles su identidad y lugar en nuestra historia académica”, expresó el vicerrector Basterra.

En ese aspecto, destacó el arduo trabajo de la comisión específica creada por la Universidad, y en particular la tarea articulada con las fiscalías federales, “labor que transforma el archivo en memoria viva”.

“Con este acto la UNNE reafirma, como siempre, su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, sanando una herida institucional y social que nos atraviesa directamente a todos”, sostuvo.

En la misma línea, la la Secretaria General Académica, Patricia Demuth Mercado destacó los avances alcanzados en la meta institucional de reparar y reconocer la trayectoria académica del personal docente, no docente y estudiantes que vieron interrumpidas sus actividades académicas o laborales.

Entre otros, participaron el fiscal federal de Corrientes, Flavio Ferrini, junto a Marisa Sanauria, de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público y la Secretaria General Legal y Técnica de la UNNE, Margarita Correa de Payes.

"Aquí también jóvenes, trabajadores y docentes fueron víctimas de la persecución. Como Universidad tenemos la responsabilidad ética de reconocer esta historia y tomar medidas para reparar el daño producido”, dijo por su parte el abogado Fabricio Sartori, integrante de la comisión de trabajo en representación del área de Legal y Técnica.

Explicó que gracias a los juicios realizados en la región se pudieron identificar a quienes, siendo parte de la comunidad universitaria, fueron víctimas del Terrorismo de Estado, y fueron obligados a abandonar sus actividades académicas por detenciones y medidas de exclusión arbitrarias.

“No es un acto de revancha. Es un acto de justicia respaldado por la Justicia Federal de la Nación, y un compromiso con la memoria la verdad y la justicia”, concluyó.

Por su parte, Diego Vigay, de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia, destacó el compromiso de la Universidad con la propuesta surgida del juicio VII Brigada y subrayó que “tuvimos la disposición del Rector de la UNNE -Omar Larroza- y de su equipo de trabajo desde el primer momento. Y tenemos muchas expectativas de que en este acto se concrete la restitución de los legajos a los familiares o las propias víctimas en caso que estén vivas”.

Mencionó que con las documentaciones con las que se trabaja “se puede dimensionar lo que vivió, lo que sufrió, lo que padeció cada una de las personas que vieron interrumpidas sus trayectorias laborales o académicas”.

Agregó que "la inmensa mayoría no pudo retomar sus estudios, su carrera, su trabajo".

Visibilizar el proceso de recuperación

A su vez, la licenciada Gabriela Bissaro se refirió al aporte de la Coordinación de Comunicación Institucional al proyecto de recuperación de los legajos.

En particular mencionó el objetivo de plasmar todo el proceso de trabajo en una publicación especial de la editorial EUDENE que además buscará incluir el registro de los juicios por la verdad llevados adelante en las provincias de Corrientes y Chaco, “como un compromiso de la institución con los Derechos Humanos”.

En esa línea, recordó que desde la Coordinación se produjeron documentales sobre la Guerra de Malvinas y sobre el juicio por la verdad de la Masacre de Napalpí, en tanto que por los 40 años de Democracia se concretaron una serie de publicaciones sobre la temática desde EUDENE.

“Esta nueva publicación proyectada se suma a la línea de poder fortalecer la memoria a través de los contenidos de la coordinación y la editorial”, sostuvo.

Consideró que el libro permitirá recopilar los procesos de trabajos, “que también son parte de la reparación”, en un contexto en el cual hay otras universidades del país que están realizando proyectos y procesos similares, por lo cual “queremos entablar un diálogo a través de esta publicación”.

