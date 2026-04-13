Legisladores de Corrientes participan del Parlamento Norte Grande

“Las provincias del norte argentino ocupan el 30% de la superficie del país, vive el 30% de la población argentina; pero solamente participan en el 11% del Producto Bruto Interno, PBI. Es un tema que nos preocupa y ocupa y es lo que queremos debatir”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Tassano desde la ciudad de Tucumán donde sesiona este lunes y martes el Parlamento Norte Grande, organismo integrado por vicegobernadores y parlamentarios del NOA y NEA.

“El objetivo final es consensuar acciones en el sentido de lograr inversiones, programas de desarrollo para nuestras provincias a fin de disminuir las asimetrías existentes entre regiones argentinas”, resaltó Tassano quien fue acompañado por el vicepresidente segundo César Lezcano más la diputada Sara Aparicio; junto a senadores encabezados por Gustavo Valdés, Henry Fick entre otros.

El titular del Parlamento Norte Grande Carlos Silva Neder (vicegobernador de Santiago del Estero) dio la bienvenida a los integrantes de este organismo regional que nuclea a presidentes de legislaturas y más de 130 legisladores de todo el país, constituyendo un ámbito legítimo de articulación regional para promover políticas orientadas al crecimiento armónico de la Nación.

Los diputados correntinos integran distintas comisiones, donde expondrán y discutirán distintas iniciativas, destacándose en esta oportunidad la presencia de miembros de Uniones Industriales ante el plenario.

Las propuestas de Corrientes

1. Solicitud al Honorable Congreso de la Nación para la sanción de un Régimen Federal de Acceso al Crédito Externo Provincial, con criterios objetivos, previsibilidad institucional, igualdad de trato y adecuación de la Ley de Administración Financiera conforme al principio de razonabilidad.

2) Pedido de Reglamentación operativa del artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional mediante un régimen integral de desarrollo armónico, políticas diferenciales y fortalecimiento del federalismo productivo. Establece como prioridad la ejecución de obras de infraestructura de integración horizontal, incluyendo rutas, ferrocarriles, puentes y corredores logísticos regionales.

3) Solicitar al Congreso el dictado de la ley de creación del Registro Público Nacional de empresas, consorcios y entidades que desarrollen actividades de exploración, financiamiento, logística o comercialización de recursos naturales en el área de las Islas Malvinas y espacios marítimos circundantes.

4) Instar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la pronta tramitación y finalización de las causas de competencia originaria en las que las provincias del Norte Grande sean parte contra el Estado Nacional, garantizando el efectivo acceso a la justicia, el respeto del federalismo y la resolución en un plazo razonable.

5) Pedir al Poder Ejecutivo Nacional y al Honorable Congreso de la Nación a garantizar, en el marco de la elaboración y sanción del Presupuesto General de la Administración Nacional, la inclusión de partidas presupuestarias específicas, suficientes y adecuadas destinadas a la ejecución de obras de infraestructura estratégica para las provincias que integran la región del Norte Grande Argentino, con especial atención a las asimetrías estructurales y al desarrollo equitativo del territorio nacional.

6) Proyecto de Resolución con la finalidad de expresar la preocupación institucional del Parlamento del Norte Grande Argentino frente a la crítica situación que atraviesa el sistema de prestaciones destinadas a personas con discapacidad, problemática que afecta de manera directa y agravada a las provincias que integran esta región.

Se cita en los fundamentos que “la cuestión planteada trasciende cualquier debate ideológico o discusión coyuntural sobre la orientación del gasto público. Nos encontramos ante un problema jurídico concreto: el incumplimiento de obligaciones legales asumidas por el Estado Nacional en el marco de un sistema normativo que reconoce derechos plenamente exigibles”.

“Se verifica –continúa la fundamentación- que las provincias del Norte Grande presentan una mayor vulnerabilidad estructural, lo que amplifica el impacto de la crisis y compromete la equidad federal en el acceso a prestaciones para personas con discapacidad”.

En los articulados del texto se exhorta al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación, a regularizar de manera inmediata, completa y sostenida los pagos adeudados en el marco de la Ley N° 24.901.

También solicita la actualización urgente del nomenclador y del vademécum de prestaciones, conforme a la realidad económica y sanitaria vigente.