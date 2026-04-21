Corrientes: el Colegio Romero Maciel modificó sus normas de ingreso

El Colegio Secundario "Edgar Romero Maciel" de Corrientes capital implementó este martes nuevas medidas de seguridad tras las recientes denuncias de amenazas de tiroteo en diversos establecimientos educativos de la ciudad. La Rectoría emitió un comunicado urgente dirigido a los tutores detallando las restricciones que rigen desde este momento.

La institución determinó que los estudiantes deben asistir a clases sin mochila. Solo se les permitirá el ingreso portando exclusivamente sus carpetas y cartucheras. Esta disposición busca facilitar el control y asegurar el normal desarrollo de la jornada escolar en un entorno seguro.

Suspensión de dispositivos y botellas

Otra medida de alto impacto es la suspensión momentánea del uso de celulares dentro de la institución. Las autoridades escolares prohibieron el uso de estos dispositivos móviles por parte del alumnado durante el horario de clases y recreos.

Asimismo, el comunicado especifica que los estudiantes deberán traer botellas de agua transparentes de plástico. Se explicitó que no se permitirá el ingreso de recipientes elaborados con otro material, reforzando los controles sobre los elementos que los jóvenes introducen al colegio.

Acompañamiento familiar

La Rectoría del Colegio Edgar Romero Maciel agradeció la comprensión y el acompañamiento de las familias en esta decisión. Estas normativas se alinean con las tomadas en otros establecimientos ante la preocupación generalizada por la ola de amenazas.

El objetivo de estas restricciones es brindar tranquilidad a la comunidad educativa y asegurar un control más efectivo en los ingresos. Las autoridades escolares mantienen el estado de alerta mientras la policía de Corrientes continúa con las investigaciones para identificar a los responsables de las intimidaciones.