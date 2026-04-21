Con un exitoso operativo de seguridad, peregrinos de los "Tres Pueblos" arribaron a Itatí

Bajo el lema "Somos Iglesia que camina agradecida, creyente y esperanzada", arribaron este martes a Itatí los miles de peregrinos que participan de la 126° Peregrinación de los Tres Pueblos

En una jornada marcada por la devoción y el orden, los fieles de Santa Ana de los Guácaras, Paso de la Patria y San Cosme ingresaron a la localidad de Itatí escoltados por un amplio dispositivo de seguridad que garantizó la integridad de los miles de participantes.

El operativo,. Además de las tres comunidades locales, se sumaron congregaciones de otras provincias y localidades vecinas, conformando una multitudinaria manifestación de fe.

Un despliegue multiagencial

La supervisión del dispositivo estuvo a cargo de altos mandos policiales, incluyendo al director General de Seguridad Vial y al Director de la Unidad Regional I de San Luis del Palmar, junto a jefes de comisarías jurisdiccionales.

El trabajo preventivo abarcó rutas y caminos clave, con la intervención de las Direcciones de Planeamiento y Operaciones, Seguridad y Prevención del Delito, y las unidades regionales de Ituzaingó y Saladas.

La seguridad vial y sanitaria fue posible gracias a la labor conjunta con fuerzas nacionales como ser Gendarmería Nacional y organismos provinciales como Defensa Civil, Vialidad Provincial, Salud Pública y la DPEC; así como lso Bomberos Voluntarios y Cruz Roja Argentina.También colaboraron las Municipalidades de la zona y las propias instituciones eclesiásticas.

El regreso

Tras las celebraciones en la Basílica, las autoridades informaron que el inicio del operativo de retorno está previsto para el próximo viernes 24 de abril a partir de las 6, solicitando a los conductores y viajeros extremar las precauciones en las rutas nacionales y provinciales de la región.