Secuestraron más de un kilo de marihuana, 150 dosis de cocaína en Corrientes

Este jueves desarticularon un punto de venta de estupefacientes en el asentamiento del barrio Patono, tras un allanamiento que resultó en el secuestro más de un kilo de marihuana, 150 dosis de cocaína, un arma de fuego y detuvieron a dos personas.

El procedimiento, encabezado por efectivos de la Comisaría 12° Urbana se realizó por Narcomenudeo en el marco de la Ley 23737 de estupefacientes, bajo directivas de la Unidad Fiscal en turno.

La investigación, que originalmente se inició por una causa de "supuestas amenazas y portación ilegal de arma", derivó en el registro de un domicilio, junto con personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, la División Canes y el GTO.En el inmueble hallaron 1,300 kilogramos de marihuana distribuidos en dos "ladrillos" y 150 dosis de cocaína listas para su comercialización.

En el lugar, las fuerzas de seguridad detuvieron a un hombre de 31 años, identificado bajo el alias de “Bicho Negro”, y procedieron a la demora de otro sujeto mayor de edad.Tanto los elementos secuestrados como los implicados fueron trasladados a la sede policial y puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno para continuar con las diligencias legales correspondientes.