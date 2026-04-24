Viernes de acción con la presentación de Independiente, Racing y San Lorenzo

La fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol tendrá continuidad este viernes con la disputa de cinco partidos donde se destacan las presentaciones de Independiente, San Lorenzo y Racing que necesitan ganar para ilusionarse con la clasificación a los playoffs.

Independiente visitará a Deportivo Riestra en busca de un triunfo que le permita quedar con un pie y medio en los playoffs. El encuentro está programado para las 17 y contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina.

Platense y San Lorenzo se enfrentarán desde las 21.30 en el estadio Ciudad de Vicente López. El encuentro contará con ambas parcialidades y será determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final del campeonato. Necesitan el triunfo para tener chances de clasificar en la última fecha.

En el mismo horario, Racing recibirá a Barracas Central. La Academia, donde está cuestionada la continuidad de Gustavo Costas, hoy está fuera de la zona de playoffs, por lo tanto está obligado a ganar para mantener la posibilidad de estar en la definición del certamen.

Los otros dos partidos de este viernes se jugarán desde las 19.15. Estudiantes de Rio IV recibirá a Rosario Central y Lanús será local de Central Córdoba.

El Canalla y el Granate están cerca de clasificar, mientras que sus rivales buscarán puntos para engrosar el promedio en la tabla del descenso.