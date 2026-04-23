Boca selló la clasificación con una goleada frente a Defensa y Justicia

Boca le ganó por 4 a 0 a Defensa y Justicia y se aseguró un lugar en los octavos de final del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido que abrió la 16ta. fecha mostró un segundo tiempo con el xeneize dominador del encuentro.

Los goles fueron anotados por el delantero Milton Giménez, a los 23 minutos del primer tiempo, el mediocampista Alan Velasco, en 31 minutos de la segunda parte, y los delanteros Adam Bareiro, cuando iban 35 del complemento, y Miguel Merentiel, en el primer minuto de descuento.

Defensa y Justicia contó en el arranque con una chance clave para comenzar temprano a torcer la balanza a su favor, aunque se la perdió por centímetros. A los ocho minutos del primer tiempo, tras el desahogo del festejo local, Andrés Gariano hizo señas de que desde el VAR la jugada se encontraba en revisión y finalmente el encuentro continuó 0-0.

En efecto, cuando Agustin Hausch lanzó el centro desde la izquierda, el pique de Juan Gutiérrez para cabecear de pique al segundo palo, al ojo humano, se vio en la misma línea que su marcador Marco Pellegrino, cuya pasividad le permitiría luego sacarle varios metros de ventaja.

Con el triunfo, el “Xeneize” sube a la punta de la zona A del Apertura, con 27 puntos y un partido más que Estudiantes, que tiene la misma cantidad de unidades, mientras que el equipo de Mariano Soso sumó su cuarta derrota consecutiva y salió de la zona de clasificación, con 19 unidades y ubicándose noveno.

En la próxima fecha, los dirigidos por Claudio Úbeda deberán visitar a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que el “Halcón” de Florencio Varela jugará como visitante ante Gimnasia de Mendoza, siendo ambos partidos con fecha y hora a confirmar.

La mala noticia para Boca Juniors llegó en la previa al partido. Ander Herrera sintió una molestia en su aductor izquierdo durante la entrada en calor para el encuentro ante Defensa y Justicia y no fue de la partida. El español iba a ser titular en el once alternativo de Claudio Úbeda, pero ante la lesión su lugar lo ocupó Milton Delgado.