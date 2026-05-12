Corrientes en Boston: Emilio Lanari participó de un programa de salud e innovación

El ministro de Salud Pública de Corrientes, Emilio Lanari, participó del programa “Promoting Quality & Innovation in the Health Sector” en Boston (Estados Unidos). Se trató de una iniciativa enfocada en el intercambio de experiencias sobre innovación y calidad en los sistemas sanitarios.

La actividad se desarrolló en Estados Unidos y reunió a funcionarios, referentes académicos y representantes del sector privado. El objetivo fue analizar nuevas tendencias en gestión sanitaria y modernización de los sistemas de salud.

Lanari fue invitado por la Fundación Garrahan y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham). Durante la agenda de trabajo se abordaron temas vinculados a la transformación digital, la medicina de precisión y el uso de inteligencia artificial en salud.

El ministro destacó la importancia de pensar el desarrollo sanitario a futuro: "Analizamos hacia donde apunta la tecnología y el desarrollo de la medicina para los próximos 10 a 20 años y como Corrientes debe insertarse dentro de ese esquema". También planteó la posibilidad de fortalecer vínculos institucionales y generar capacitaciones en áreas estratégicas.

La comitiva realizó visitas a distintos centros de salud, universidades y organismos de investigación. Entre ellos se destacaron instituciones vinculadas a la salud pública, la innovación tecnológica y la formación médica.

Durante el recorrido también se presentaron experiencias sobre sistemas de atención, financiamiento sanitario y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la medicina. Además, se analizaron modelos de atención pediátrica y de investigación oncológica.

La agenda incluyó encuentros en espacios vinculados al desarrollo de biotecnología e inteligencia artificial, donde se expusieron avances en dispositivos médicos y herramientas de diagnóstico.