Griselda Siciliani, tajante sobre los actores con los que no volvería a trabajar

En medio de su paso por la alfombra roja de los Premios Platino 2026 en México, Griselda Siciliani sorprendió con una declaración contundente al referirse a los límites que pone a la hora de elegir proyectos y compañeros de trabajo.

La protagonista de Envidiosa aseguró que, pese a su pasión por la actuación, hay determinadas personas con las que jamás aceptaría compartir elenco, sin importar la propuesta económica que le hicieran.

“Por supuesto que hay colegas con que no trabajaría ni por todo el oro del mundo. Ni por millones de dólares”, expresó sin rodeos durante una entrevista con Maite Peñoñori.

Sin embargo, cuando le preguntaron directamente quiénes eran esos actores, Griselda prefirió no dar nombres. “No lo diré”, respondió entre risas, aunque dejó una pista al aclarar que se trataba de hombres: “Las mujeres somos lo más”.

La actriz explicó que su postura tiene que ver con una cuestión de principios personales y respeto en el ámbito laboral. “Si hay alguien que piense que no merece un respeto, o algo... No cambio mi idea por el dinero”, afirmó.

Luego profundizó sobre lo importante que es para ella sentirse cómoda en el ambiente de trabajo, especialmente en una profesión que implica tanta cercanía emocional y física. “Menos para actuar que hay que estar... Igual, actuaría con casi todo el mundo... Casi nada se me viene a la mente”, agregó.

Las declaraciones rápidamente dieron pie a especulaciones en programas de espectáculos. En Puro Show, Pampito lanzó algunos nombres posibles y comentó que podrían tratarse de “Luciano Castro, Facundo Arana y Juan Darthés”.

Finalmente, Fernanda Iglesias fue aún más directa y señaló que el actor con quien Siciliani tendría mayores diferencias sería Facundo Arana. Según recordó la panelista, ambos habrían atravesado una experiencia complicada durante las grabaciones de Farsantes entre 2013 y 2014.

Además, Iglesias deslizó que Juan Darthés quedó completamente alejado del medio tras las denuncias públicas en su contra, mientras que una eventual ficción entre Griselda y Luciano Castro incluso podría generar un fuerte impacto mediático y publicitario.

minutouno.com