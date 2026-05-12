Corrientes: tres años de prisión para un productor rural por una millonaria estafa ganadera

La Justicia de Corrientes condenó a tres años de prisión en suspenso al productor rural Rómulo Bobbio por el delito de administración fraudulenta en Curuzú Cuatiá. El caso investigó una millonaria defraudación ganadera ocurrida en 2019, que incluyó la desaparición de casi 2.000 vacas de la firma Landver S.A.

Según se acreditó durante el juicio, el productor había recibido los animales en octubre de 2019, mediante un contrato de consignación para su administración y venta. El ganado debía permanecer en un establecimiento rural de Curuzú Cuatiá, pero, tras vencer el acuerdo, la empresa comenzó a reclamar sin éxito su devolución.

De acuerdo con la investigación, representantes de la firma perjudicada intentaron verificar la situación en el campo, aunque el acusado impidió el ingreso. Tiempo después, durante allanamientos judiciales, solo encontraron siete toros.

La condena y la reparación económica

El tribunal consideró probado que Bobbio dispuso de los animales sin autorización y validó pruebas documentales, movimientos de hacienda, testimonios y pericias incorporadas al expediente.

Además de la condena penal, la sentencia ordenó una reparación económica para Landver S.A. equivalente al valor actualizado de la hacienda desaparecida. Se tendrá como referencia el Mercado Agroganadero de Cañuelas al momento del pago y también se aplicará un interés anual del 6% desde septiembre de 2020.

La reparación incluye toros, vaquillonas, vacas preñadas, vacas secas y animales de invernada. El condenado también deberá afrontar los costos judiciales y los honorarios profesionales.