Corrientes: rescataron a un ciervo en pleno centro de Goya

Un ciervo apareció en pleno centro de Goya y generó sorpresa entre los vecinos durante la madrugada del jueves pasado. El hecho produjo la intervención de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica.

Rescate y liberación

La alerta ingresó a través del sistema de emergencias 911, que informó sobre la presencia del animal en la zona de las calles España, 9 de Julio y Rolón. A partir de ese aviso, los policías desplegaron un operativo para evitar accidentes y resguardar al ejemplar.

Según informaron fuentes policiales, era un ciervo axis hembra, que se encontraba perdida y desorientada. Luego de varios minutos de seguimiento por distintas zonas de la ciudad, lograron la captura sobre la calle Ejército Argentino.

Tras el procedimiento, el animal fue trasladado y liberado en un sector compatible con su hábitat natural. El operativo finalizó sin incidentes y no se registraron personas heridas.