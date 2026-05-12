Yanina Latorre reveló explosivos detalles de la separación de Pampita y Martín Pepa

La separación entre Pampita y Martín Pepa sigue sumando capítulos y este lunes Yanina Latorre sorprendió al revelar fuertes detalles sobre cómo habría sido el final de la relación. En Sálvese quien pueda (América TV), la conductora aseguró que el vínculo terminó en medio de discusiones, insistencias y un profundo desgaste emocional.

Según contó al aire, la información le llegó directamente desde personas cercanas al polista, quienes describieron un escenario muy tenso entre ambos luego de la ruptura definitiva.

“Pampita y Martín terminaron a los corchazos. Ella lo torturó por teléfono y con mensajes”, lanzó Yanina sin filtros frente a sus panelistas.

La conductora explicó además que, de acuerdo con el entorno de Pepa, él ya tenía tomada la decisión de cortar la relación y no estaba dispuesto a dar marcha atrás. “Él se la sacó de encima. La familia está feliz. Ya está en Londres y la familia festeja la separación”, agregó.

Latorre también reveló cómo habría reaccionado Pampita ante la decisión del polista. Según relató, ella insistió reiteradas veces para intentar recomponer el vínculo. “Que se iba a arrepentir, que no la deje, que lo intenten. Le mendigó por teléfono, y él todo el tiempo con un rotundo ‘no’”, leyó Yanina al aire a partir de los mensajes que recibió.



La periodista sostuvo que la modelo no lograba aceptar la ruptura y que mantenía la esperanza de reencontrarse con él para revertir la situación. “Ella no aceptaba la separación. Él le contó a sus amigos. La palabra es así: ‘Lo torturó con el teléfono. Llamados, mensajes y audios. Le dijo de todo. A ella se le saltó la cadena y lo insultó de arriba abajo’”, continuó.

En otro tramo del programa, Yanina contó que Martín Pepa ya se encuentra instalado en Londres y deslizó que habría retomado contacto con otra mujer. “Ya salió con una chica que conocía de antes de Carolina”, aseguró.

Además, remarcó que el entorno familiar del polista nunca terminó de aprobar del todo la relación con Pampita y que la dinámica entre ellos era complicada. Según contó, desde ese círculo íntimo consideran que “ella era muy absorbente” y recordó que la pareja ya había atravesado otras separaciones antes de esta ruptura definitiva.

Antes de finalizar el programa, Latorre compartió un último mensaje que, según dijo, le envió un amigo cercano de Pepa y que resumiría el sentimiento del entorno del polista tras la separación: “Ella era insoportable”.

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