Orgullo correntino: investigadora de la Unne fue admitida en la Universidad de Pensilvania

La investigadora correntina Lucía Sbardella ha sido admitida en la University of Pennsylvania (UPenn), institución miembro de la Ivy League y reconocida internacionalmente por su altísimo nivel de exigencia.

La investigadora se incorporará al programa doctoral (PhD) en el Departamento de Estudios Hispánicos y Portugueses de la Escuela de Artes y Ciencias, tras haber sido seleccionada por su destacada trayectoria previa.

El eje de la investigación doctoral

En esta nueva etapa, Sbardella centrará su trabajo de investigación en las complejas relaciones entre memoria, arte y política en América Latina.

Esta línea de estudio busca fortalecer los debates regionales y crear puentes entre la producción académica de nuestra zona y los centros de conocimiento globales.

Formación en la universidad pública

El camino académico de Sbardella tiene sus raíces en la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), donde se formó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas. Durante su paso por la institución:

Fue becaria de investigación tanto en grado como en posgrado.

Integró el Grupo de Investigación "Deodoro Roca" , donde dio sus primeros pasos en la investigación académica.

Recientemente, completó una Maestría en Estudios sobre Memoria en Brasil, con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Un logro para la región

Su ingreso a la UPenn no solo es un reconocimiento a su esfuerzo individual, sino que pone en valor la calidad de la enseñanza en las universidades públicas de Argentina y la región.

Sbardella continuará así una línea de trabajo que ha guiado su formación, llevando la perspectiva latinoamericana a uno de los centros educativos más influyentes del planeta.