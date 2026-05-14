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ruta nacional 119 investigadora Juan Pablo Valdés
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Corrientes

Las noticias más importantes del 14 de mayo

Por El Litoral

Jueves, 14 de mayo de 2026 a las 07:16

Así es el cronograma del Plus de Refuerzo para estatales de Corrientes

Juan Pablo Valdés confirmó que habrá anuncios para estatales "a fin de mes"

El Servicio Penitenciario le respondió a la Justicia

Qué dijo el abogado de la mujer acusada de disparar a jóvenes en Bella Vista

Secuestraron más de $316.000 en cocaína y efectivo en allanamiento en Corrientes

Una calle de Corrientes permanecerá cerrada durante 10 días por obras

Corrientes: aprobaron la ampliación del parque industrial y puerto de Ituzaingó

Ciudadanos marroquíes detenidos en Corrientes acusados de robar en un comercio

Goya: prohíben la instalación de puestos de venta en la Costanera y Plaza Italia

Curuzú Cuatiá: detuvieron al presunto líder de una red de narcomenudeo
 

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