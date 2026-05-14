Las noticias más importantes del 14 de mayo

Así es el cronograma del Plus de Refuerzo para estatales de Corrientes
Juan Pablo Valdés confirmó que habrá anuncios para estatales "a fin de mes"
El Servicio Penitenciario le respondió a la Justicia
Qué dijo el abogado de la mujer acusada de disparar a jóvenes en Bella Vista
Secuestraron más de $316.000 en cocaína y efectivo en allanamiento en Corrientes
Una calle de Corrientes permanecerá cerrada durante 10 días por obras
Corrientes: aprobaron la ampliación del parque industrial y puerto de Ituzaingó
Ciudadanos marroquíes detenidos en Corrientes acusados de robar en un comercio
Goya: prohíben la instalación de puestos de venta en la Costanera y Plaza Italia
Curuzú Cuatiá: detuvieron al presunto líder de una red de narcomenudeo