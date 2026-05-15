Parques nacionales en Corrientes: cuánto costará el ingreso tras el aumento de precios

La Administración de Parques Nacionales oficializó un nuevo aumento tarifario para el ingreso a más de 15 áreas protegidas del país. La actualización de precios comenzará a regir desde el 1 de junio con valores que van desde los $25.000 hasta los $60.000.

Cuánto sale visitar el Iberá y el Mburucuyá

En el caso de Corrientes, los parques nacionales Iberá y Mburucuyá quedaron incluidos dentro del segmento de $25.000.

El nuevo esquema también redefine categorías de visitantes y condiciones de acceso a descuentos. Además, busca ordenar el sistema de ingresos en las distintas áreas protegidas.

La normativa contempla beneficios como descuentos del 50% para una segunda jornada de visita en varios parques. El sistema tendrá vigencia de hasta 72 horas desde el primer ingreso.

También se mantienen las oportunidades especiales como el Flexipass y el pase anual. Estos permiten múltiples ingresos dentro de determinados períodos y condiciones.

Además, continuarán las exenciones para jubilados, menores de seis años, personas con discapacidad y veteranos de Malvinas. Los residentes locales también podrán acceder a beneficios según cada área protegida.

Tarifas de otros destinos

El Parque Nacional Iguazú será el más caro del país, con una entrada general de $60.000. Luego aparecen Los Glaciares con $50.000 y Tierra del Fuego con $40.000.

Otros parques como Nahuel Huapi, Los Arrayanes y Los Alerces tendrán valores de $35.000. Desde el organismo señalaron que la actualización apunta a mejorar infraestructura, senderos y servicios turísticos. También se busca reforzar tareas de conservación y control ambiental.