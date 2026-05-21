Liga Próximo: Regatas venció a Instituto y se quedó con el título

En una final electrizante definida en los últimos segundos, el plantel juvenil del Club de Regatas Corrientes se coronó campeón de la Liga Próximo tras derrotar a Instituto de Córdoba por 61 a 60 en el estadio Centenario de Formosa.

El elenco dirigido por Diego Checenelli, que venía con sed de revancha tras quedarse en la puerta en la edición anterior, revirtió una desventaja inicial de diez puntos apoyado en una sólida defensa y en la descollante actuación de Exequiel Lezcano, elegido como el jugador más valioso (MVP) del certamen.

Un camino de madurez y revancha para el Fantasma

El título obtenido en tierras formoseñas este miércoles 20 de mayo de 2026 representa un hito de madurez y autoridad para el proyecto de formativas conducido por Diego Checenelli.

Para alzar el trofeo, el Remero debió sortear a dos rivales duros a los que no había podido vencer durante la fase regular del torneo.

Además, el campeonato significó la ansiada revancha para una camada que en la temporada pasada había clasificado al Final Four en La Rioja, quedándose con la espina de no poder acceder al duelo decisivo.

El partido: de la ventaja cordobesa a la remontada remera

El encuentro definitivo disputado en el estadio Centenario tuvo un comienzo adverso para el Fantasma. Tras unos primeros minutos de paridad, la "Gloria" cordobesa impuso condiciones corriendo la cancha de la mano de Jerson Caicedo (máximo anotador del juego con 21 tantos), logrando sacar una luz de diez unidades al cierre del primer cuarto (24-14).

A partir del segundo período, el equipo de la ribera ajustó las marcas, le cerró los caminos a Instituto y comenzó a descontar paulatinamente la brecha para irse al descanso largo abajo por 36-30. En la segunda mitad, el desarrollo continuó de menor a mayor para el Remero, que supo contrarrestar la efectividad perimetral de los cordobeses con paciencia e intensidad física.

Final no apto para cardíacos y la aparición del MVP

El último cuarto fue digno de una definición de campeonato. Instituto pareció asestar un golpe duro de la mano de Caicedo y Lucas Andersson (14 puntos), pero el Fantasma no se desesperó. Primero apareció la puntería de Viktor Bender para mantener las esperanzas a flote, y en la última bola de la noche emergió la jerarquía de Exequiel Lezcano. El base correntino elaboró una sensacional acción individual para sentenciar el 61-60 definitivo a favor de los de Checenelli.

La Síntesis del Campeón