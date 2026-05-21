River rescató un empate con Bragantino y apunta al Torneo Apertura

River Plate no pudo sellar su boleto a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras igualar 1 a 1 ante Bragantino de Brasil. El encuentro, correspondiente a la quinta fecha del Grupo H, se disputó ayer en el estadio Monumental

Eduardo Coudet optó por una formación alternativa para cuidar futbolistas de cara a la final del Torneo Apertura. La visita se puso en ventaja y complicó el panorama del conjunto argentino durante gran parte del encuentro.

Agónico empate y liderazgo

Cuando el partido se moría, fue el juvenil Lautaro Pereyra quien anotó el gol de la paridad definitiva. Con este resultado, el equipo de Núñez se mantiene en la cima de su zona, pero la clasificación a la próxima instancia deberá esperar a la última fecha.

La cabeza en el plano local

Durante el final del partido, los hinchas aprovecharon para pedir el torneo doméstico. Las tribunas del Monumental apuntaron al próximo fin de semana, cuando se definirá el Apertura ante Belgrano de Córdoba: "El domingo cueste lo que cueste...".