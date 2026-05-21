Corrientes: un hombre murió tras varios días de agonía luego de ser atropellado

La Policía de Corrientes informó que el miércoles murió un hombre que estaba hospitalizado en la ciudad Capital, quien había protagonizado un accidente vial la semana pasada.

El siniestro en la calle Santa Fe

El hecho se remonta a la noche del viernes 15 de mayo, pasadas las 23. En ese momento, los operadores del Sistema 911 emitieron una alerta urgente para enviar una patrulla de la Comisaría III Urbana hacia la calle Santa Fe, entre San Martín y Bolívar.

En el lugar, los uniformados constataron una violenta colisión entre un vehículo menor y un peatón que intentaba cruzar la calzada asfáltica.

Los protagonistas y el traslado de urgencia

Según las pericias preliminares y los datos filiatorios recabados por los investigadores en la escena, en el hecho estuvo involucrada una motocicleta marca Yamaha YBR de 125 cc., cuyo conductor era un joven de 25 años, quien circulaba por la mencionada arteria.

En tanto que el peatón fue identificado como un hombre mayor de 87 años, quien recibió el impacto de forma directa en la vía pública.

Ambas personas recibieron los primeros auxilios en el lugar por parte del personal médico de emergencia y fueron trasladadas de urgencia en ambulancia hacia el hospital local para recibir atención médica.

Deceso tras días de internación

El motociclista sufrió heridas menores, mientras que el peatón de 87 años se llevó la peor parte al ingresar con lesiones de carácter grave y pronóstico reservado.

Pese a los esfuerzos del cuerpo médico, el cuadro clínico del anciano empeoró con el correr de las jornadas, confirmándose su muerte el miércoles tras seis días de agonía.

En el sitio del accidente, los peritos realizaron las diligencias de rigor para determinar la mecánica del impacto. Las actuaciones del caso pasaron a la órbita de la Fiscalía, ordenándose la readecuación de la causa tras la muerte de la víctima.