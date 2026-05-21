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Las noticias más importantes del 21 de mayo

Por El Litoral

Jueves, 21 de mayo de 2026 a las 07:17

Suben un 10% las cuotas de colegios privados en Corrientes: cuánto se pagará por mes

Corrientes: concurrieron por un presunto incendio y hallaron muerta a una médica en el patio de su casa

Corrientes: murió el operario atropellado por un camión brasileño en la Ruta 14

Filmaron a un ladrón en pleno robo en Corrientes, pero aún no fue apresado

Abrieron una convocatoria laboral en el Poder Judicial de Corrientes: requisitos y plazos

Corrientes impulsa cursos de drones para alumnos y docentes de escuelas rurales

Narcotráfico en Corrientes: secuestran cocaína y autos por más de 26 millones de pesos

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