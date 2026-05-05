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Corrientes: detuvieron a un abogado en el caso por la desaparición del niño en Esquina

Lo vinculan con la fuga del padre del menor, investigado y buscado por intento de homicidio.

Por El Litoral

Martes, 05 de mayo de 2026 a las 07:16

La causa por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme en Esquina tuvo un avance con la detención del abogado José Codazzi. Fue arrestado el lunes por la noche por disposición judicial.

Participación

De acuerdo a la investigación, Codazzi estaría relacionado con maniobras que permitieron la fuga del padre del menor. El hombre, de nacionalidad brasileña, es investigado en una causa por un presunto intento de homicidio.

La Justicia analiza el grado de participación del abogado en el hecho, mientras continúa la investigación. La desaparición del niño se mantiene como el punto central del caso.

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