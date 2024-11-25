Gran encierre y excelentes ventas en la Expo Búfalos del Chaco

La actividad bubalina tuvo esta semana otro importante evento, esta vez en la provincia del Chaco, con la 3° Expo Búfalos de esa provincia, realizada en la Sociedad Rural El Zapallar, en la localidad de General San Martín. Un encierre de más de 800 cabezas, con una gran calidad y muy buenas ventas, para mostrar el crecimiento de la producción bufalera en el Norte argentino.

La 3° Expo Búfalos del Chaco tuvo un gran encierre en los corrales de la Sociedad Rural El Zapallar, con ejemplares de las razas Murrah y Mediterránea que llegaron desde cabañas de Chaco, Corrientes y Formosa. Hubo lotes de invernada, bubillas preñadas y para servicio, y algunos lotes de búfalos para faena.

El jurado Marco Zava, un profesional vinculado a la actividad bubalina desde hace muchos años, fue el jurado de la exposición, durante las juras que se realizaron el viernes a la mañana. “La calidad de todo lo que llegó fue excepcional; la verdad hay que felicitar a los productores por los ejemplares que mandaron”, señaló Zava.

A fuerza de resultados en el campo, el búfalo viene creciendo a nivel nacional, donde el stock prácticamente se duplicó en los últimos 10 años. “En 2014 teníamos unos 140 mil ejemplares, y hoy posiblemente estamos cerca de los 300 mil”, explicó Federico Goicoechea, criador y referente de la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos (AACB).

Además de ser una herramienta que permite aprovechar sectores de los campos donde la hacienda vacuna no tiene altos rendimientos, el búfalo como complemento de la actividad vacuna tradicional, permite otro flujo económico para la empresa ganadera. Es que, por sus ciclos reproductivos, el destete de los bubillos se produce en primavera, por lo cual el productor puede tener otra “zafra” durante el año cuando desteta la cría bubalina.

En cuanto a la actividad a nivel país, Corrientes continúa liderando entre las provincias bufaleras, con el mayor stock y también la mayor cantidad de criadores. En segundo lugar se ubica Formosa, y tercera el Chaco, que fue la provincia que más creció en los últimos años.

“Muchos productores se están sumando a la actividad; vamos demostrando que el Chaco es un lugar apto para el búfalo, porque, como en todos lados, aprovecha los potreros del campo donde el bovino no llega a su máximo potencial”, comentó Daniel Fontana, presidente de la Sociedad Rural El Zapallar.

Muestra de este crecimiento y del interés de los productores por la especie fue el remate de la 3° Expo Búfalos del Chaco. La venta fue el viernes por la tarde y tuvo a la firma Sáenz Valiente Bullrich como casa consignataria. Con una venta ágil, hubo mucho interés por los vientres y los machos reproductores.

“La demanda por la hembra fue impresionante; no esperábamos los precios que hicieron los lotes de bubillas preñadas o para servicio”, sostuvo Fernando Sáenz Valiente, martillero de la casa rematadora.

Una actividad que continúa en crecimiento y que es una realidad en los campos de la región NEA, con cada vez más productores incorporando la especie a sus establecimientos. Luego de encierres durante el año en Riachuelo, Formosa, Caá Catí y General San Martín, la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos cierra 2024 con otro gran año y muchos proyectos por delante para la especie.