Según el Inta, la trazabilidad electrónica mejora la rentabilidad

Durante la charla, se enumeraron los beneficios para los productores ganaderos que traerá la implementación del nuevo Sistema Nacional de Trazabilidad Individual Electrónica en bovinos, bubalinos y cérvidos y se explicó la metodología que llevará adelante el Gobierno nacional para su implementación.

En Corrientes, el INTA viene trabajando en la implementación del sistema con productores de la región coordinados por la Agencia de Extensión Rural CuruzúCuatiá. Resultados preliminares de estudios realizados sobre 8 rodeos de vacas vientres de la zona, es decir, unas 5.000 cabezas en total, con caravanas cubiertas electrónicamente al 100%, se desprende que la información tomada cada año en forma individual permite realizar la historia reproductiva del vientre.

Esta información permitirá identificar los vientres que se preñan todos los años o aquellos que se adaptan mejor al sistema productivo y necesitan menos “ayudas”, como los destetes temporarios o destetes precoces para poder preñarse. Además, se puede saber cuáles son los vientres que paren sus terneros y cuáles -una vez paridos a mismas condiciones- destetan terneros más pesados (selección por producción en función a la adaptación al medio).

A su vez, el trabajo del organismo mostró diferencias de adaptación de vaquillonas a los sistemas de recría (suplementaciones, verdeos etc.), así como diferencias genéticas que determinan una dispersión en cuanto a ganancias de peso.

El seguimiento individual inequívoco de cada animal permite a los productores plantear estrategias sanitarias y nutricionales, así como mejorar la selección genética, el bienestar animal y la seguridad en el trabajo. Se trata de una metodología de trabajo basada en el uso de información precisa que permite agregar valor y que refuerza el perfil exportador de carnes de alta calidad de Argentina.

El uso de la caravana electrónica comenzará a implementarse a partir de marzo de 2025, a través de cada destete anual o con cada movimiento de terneros. Actualmente se encuentra en proceso una Licitación Pública Internacional, a través por la cual el Estado proveerá los dispositivos electrónicos a todos los productores del país hasta cubrir el stock vigente.

El encuentro con los productores correntinos se dio en el marco de las Jornadas Técnicas de Diferencial de Consumo en Bovinos, donde se mostraron los resultados obtenidos del estudio de la alimentación en bovinos a través de módulos que permiten estudiar la evolución nutricional de los animales. Esto se realizó mediante RFI (residual feedincome), un indicador de la eficiencia en la conversión de alimentos. Este moderno uso de datos permite conocer la variabilidad en el desarrollo de peso y crecimiento en los animales, hacer una mejor selección del rodeo y, por consiguiente, lograr ahorro de recurso para los productores.