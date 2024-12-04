Más de 12 mil cabezas vendidas para comenzar a despedir el año

Con una oferta que superó las 12 mil cabezas filmadas, la firma UMC Haciendas Villaguay realizó el pasado martes su remate televisado especial de fin de año. En la Sociedad Rural de Esquina, la casa consignataria comenzó a despedir el 2024 con una excelente venta, con agilidad y valores que ratificaron el reacomodamiento que está mostrando la invernada en las últimas semanas.

UMC Haciendas Villaguay realizó el pasado martes el primero de sus remates televisados especiales de fin de año. Como lo hace habitualmente, la firma llevó a cabo su remate en la localidad de Esquina, con una importante oferta, que superó las 12 mil cabezas.

Lotes filmados principalmente en las provincias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y el NOA, mostrando excelente calidad. El martillo alternó entre las manos de Nicolás Canessa, Juan Leandro Urioste, Bautista Bastanchuri y Agustín Barbieri, quienes colocaron con gran agilidad y buenos valores la totalidad de la oferta que se ofreció, con la presencia en el salón de la Sociedad Rural de Esquina de representantes, clientes y amigos que acompañaron a la firma en este primer remate de fin de año.

“Creo que fue un muy buen remate, con mucha agilidad y donde sobresalieron todas las categorías; si bien el macho anduvo muy bien, después las demás categorías van encontrando su equilibrio”, comentó Juan Leandro Uriosteal finalizar la subasta. El martillero y socio de la firma también valoró el trabajo de los representantes y el acompañamiento de los productores que llegaron hasta Esquina para el evento.

Por su parte, Nicolás Canessa, consideró que “la plaza se está afirmando; hoy tuvimos una demanda muy sostenida durante todo el remate y los valores fueron buenos”. Asimismo, el martillero y también socio de la firma comentó que “los valores se están acomodando; la relación con el ‘gordo’ está muy extraña, pero vemos que se puede reacomodar también esa categoría”.

Incluso las categorías de vientres estuvieron muy demandadas y se logró su colocación total en el remate del pasado martes en Esquina. “Creo que todavía continúa atrasado el vientre, pero estamos viendo que hay mucho campo y mejor perspectiva para invertir a mediano o largo plazo; por eso creo que a las vaquillonas todavía le caben algunos pesos”, consideró Canessa.

Remate Televisado - UMC Haciendas Villaguay

Sociedad Rural de Esquina - 26/11/2024 Categoría Promedio Terneros 120/150 kg. $ 3.715 Terneros 150/180 kg. $ 3.025 Terneros 180/210 kg. $ 2.960 Terneros 210/250 kg. $ 2.700 Novillitos 250/300 kg. $ 2.640 Novillitos +300 kg. $ 2.400 Novillos +400 kg. $ 2.250 Terneros A/T 200/210 kg. $ 2.610 Terneras A/T 130/170 kg. $ 3.010 Terneras A/T 180/190 kg. $ 2.330 Terneros/as 120/150 kg. $ 2.930 Terneros/as 150/180 kg. $ 2.725 Terneros/as 180/210 kg. $ 2.625 Terneros/as 210/250 kg. $ 2.510 Terneros/as 250/300 kg. $ 2.400 Terneras 120/150 kg. $ 2.850 Terneras 150/180 kg. $ 2.545 Terneras 180/210 kg. $ 2.795 Terneras 210/250 kg. $ 2.715 Vaquillonas 250/300 kg. $ 2.545 Vacas Invernada $ 1.520 Vacas C/Cría nuevas $ 1.160.000 Vacas C/Cría usadas $ 1.140.000 Vaquillonas Preñadas $ 930.000 Vacas Preñadas nuevas $ 890.000 Vacas Preñadas usadas $ 805.000

La jornada en Esquina finalizó con un cóctel ofrecido por la firma consignataria, que aprovechó la oportunidad para compartir un gran evento con sus representantes, clientes y amigos. No obstante, el último televisado de 2024 se realizará el 13 de diciembre en la Sociedad Rural de Esquina, para el cual la casa consignataria ya se encuentra filmando lotes en toda la región.