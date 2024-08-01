Corrientes se prepara para la Expo Rural 2024

La Sociedad Rural de Corrientes informó este jueves que se preparan para la 88° Exposición de Ganadería, Agriculturala. Granja, Industria y Comercio. El evento se realizará del 15 al 18 de agosto en el predio ferial de Riachuelo, con actividades para toda la familia, con la participación de las principales razas bovinas, equinas, y un gran acompañamiento de todas las cadenas productivas de la provincia.

Con jornadas profesionales, juras y venta de reproductores, jineteada, muestra artesanal, festival folclórico y la exhibición de las principales razas bovinas, equinas y ovinas, la Sociedad Rural de Corrientes (SRC) tiene todo listo para la 88ª Exposición de Ganadería, Agricultura, Granja, Industria y Comercio, que se realizará del 15 al 18 de agosto en su predio ferial, ubicado en la localidad de Riachuelo.

De esta manera, el predio de la entidad será escenario por cuatro jornadas de la gran muestra del trabajo de los productores. Los visitantes podrán disfrutar de hacienda de prestigio de las razas Braford, Brangus y Brahman, en bovinos; además de los Cuarto de Milla y Criollos en equinos. En ovejas, participarán las razas Hampshire Down, Dorper, Texel y Romney March. Habrá jornadas de juras de clasificación, con la consagración de grandes campeones, y también los remates, que nuevamente tendrán a Colombo y Magliano como la firma consignataria.

No obstante a las actividades ganaderas, este año la Exposición Rural de Corrientes también brindará un espacio especial a todas las cadenas de valor que tiene el campo de la provincia. Por ello, habrá actividades vinculadas a la producción de arroz, la foresto-industria, la yerba mate, la citricultura y la producción de búfalos, entre otras actividades que mostrarán el potencial que tiene el campo de Corrientes al público de la ciudad.

Además, como todos los años, la Expo Rural también ofrecerá actividades para la recreación familiar, con una gran exposición comercial y de servicios coordinada por DS Servicios. Patios de comidas, paseos de compras con distintas empresas del medio, artesanías y productos y servicios para el agro, además de juegos infantiles y festivales musicales durante todo el fin de semana, para disfrutar de una excelente alternativa y además conocer el trabajo de los productores.

Asimismo, en la jornada del domingo 18 habrá espectáculo de jineteada en una de las pistas del predio, con la participación de reconocidos jinetes y tropillas de la zona.

La muestra abrirá el días jueves 15 a partir de las 8,30 horas, y estará abierto el ingreso para todo público. Es importante aclarar que jubilados y pensionados no pagan entrada, como también ingresan gratis los estudiantes de Ciencias Veterinarias y Agronomía con Libreta Universitaria.

Una buena oportunidad para pasar un buen momento con amigos o familia en un ambiente donde grandes y niños pueden tomar contacto con las tareas de nuestro campo.