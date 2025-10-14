La venta de los reproductores cerró el evento

Con la venta de reproductores en la pista de la Sociedad Rural del Chaco, este jueves se bajó el telón de la Nacional Primavera Braford, el evento de alta genética que cuenta con la fuerza de Expoagro. Con unos 30 animales en pista, la subasta tuvo buena agilidad y valores firmes, en consonancia con lo que vienen mostrando los remates de reproductores Braford en esta temporada.

Luego de las juras de clasificación realizadas en la mañana, y la entrega de premios durante el almuerzo, la actividad de la Nacional Primavera Braford continuó en la pista de ventas del predio ferial de Margarita Belén. Allí la firma UMC – Haciendas Villaguay estuvo a cargo de la venta de los reproductores de la exposición, evento que cerró la segunda edición de esta muestra ganadera.

Gran concurrencia de criadores de distintos puntos de la región presenciaron el evento en las tribunas del predio, además de otros tantos que pudieron seguirlo en la transmisión en vivo que se realizó a través de www.expoagro.com.ar

Bautista Bastanchuri y Agustín Barbieri fueron los martilleros de la jornada, junto al equipo de la firma consignataria trabajando a pleno para este remate, que se desarrolló con unos 25 toros y 7 hembras, que las cabañas decidieron poner a venta en este remate, que sirvió como cierre de la Nacional Primavera Braford.

“Fue un buen remate, con mucha gente en la tribuna acompañando y también mucha gente conectada al streaming; se vendió bien, no había muchos animales pero en líneas generales, fue un buen remate”, consideró Bautista Bastanchuri luego del remate. En este sentido, el promedio de los toros fue de $5.810.000, mientras que las hembras tuvieron un promedio de $3.170.000.

De esta manera, finalizó la Nacional Braford Primavera, el evento que durante cuatro jornadas mostró en las pistas de la Sociedad Rural del Chaco la mejor genética de la raza, una de las más importantes que tiene la ganadería del Norte argentino.

