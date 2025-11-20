Políticas sanitarias, apertura de mercados

En ese sentido, Giraudo destacó la importancia del organismo para que “las derogaciones de normas obsoletas y burocráticas no impliquen debilidad en los sistemas que son fundamentales en todos los mercados”.

“El foco en la transparencia y metodología de cercanía con el sector productivo y privado. Trabajamos estrechamente en la convicción de mantener un status sanitario adecuado con la vista en abrir mercados. Llevamos más de 38 auditorías”, indicó.

La titular del Senasa también resaltó que hoy es un desafío la transformación digital para “hacerle la vida más fácil a todo el sector productivo”.