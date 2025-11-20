Copa Davis: Argentina se enfrenta a Alemania

El Final 8 de la Copa Davis 2025 se disputa en Bolonia entre el 18 y 23 de noviembre. El equipo argentino, comandado por Javier Frana, se enfrentará a Alemania en los cuartos de final y, en caso de avanzar, se cruzará con el ganador de España-República Checa. Enterate de los detalles del primer duelo argentino en Italia.

El equipo argentino está conformado por Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballo y Andrés Molteni, y capitaneado por Javier Frana. El primer escollo será durísimo: Alemania. El seleccionado europeo llega con Alexander Zeverv a la cabeza, el #3 del mundo y estará acompañado por Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz y Tim Puetz.

La serie se disputará en el segundo turno del día jueves, no antes de las 13.00 en Argentina, y ya se palpita el clima albiceleste en SuperTennis Arena, dentro del complejo ferial BolognaFiere. Por lo tanto, antes de salir a las canchas ya se sabrá si en semifinales esperará España o República Checa.

Frana, en declaraciones a la prensa, dijo: “Es un gran desafío. Ellos cuentan con una figura indiscutida, y por eso tenemos que prepararnos de la mejor manera posible. Somos un equipo muy parejo, muy duro, muy fuerte, y nos sentimos potenciados por el vínculo y por la energía que se genera".

Argentina vs. Alemania, por las Finales Davis 2025: cronograma de partidos

Tomás Etcheverry vs. Jan Lennard Struff | Jueves 20 de noviembre no antes de las 13:00.

Francisco Cerúndolo vs. Alexander Zverev | Jueves 20 de noviembre al término del primer single.

Horacio Zeballos y Andrés Molteni vs. Kevin Krawietz y Tim Puetz | Jueves 20 de noviembre al término del segundo single (de ser necesario).

Finales Copa Davis, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

Todos los partidos de Argentina se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports:

Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV

Canales 106 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

TyC Sports