Carnes: las exportaciones se desplomaron en enero

Las exportaciones argentinas de carne vacuna totalizaron 55 mil toneladas equivalente carcasa (tec) en enero, 19% menos que en diciembre y 29% por debajo de enero anterior. Ese nivel es apenas superior al registrado tras las restricciones impuestas por el gobierno anterior en mayo de 2021.

Según el análisis del sitio especializado Valor Carne, la principal baja provino de menores embarques hacia China en cantidades importantes; 7 mil toneladas peso producto menos (28%) que en diciembre y 18 mil t pp menos (50%) que un año atrás.

La Unión Europea también fue objeto de una reducción de los envíos en mil toneladas pp interanual. Contrariamente, hubo aumentos en las ventas a Israel, EE.UU. y México.

Precios destacados

Otra nota importante fue la recuperación de precios que venían muy planchados, por bastante tiempo.

Si comparamos las cotizaciones con las de enero del año pasado, vemos incrementos muy interesantes en los principales mercados: carne cong s/h a China 27%, enfriada al mismo destino, 37%; enfriado a la UE, 14%; congelado a ese mercado, 39%; Israel 37-40%, tanto enfriado como congelado; Chile, 14%; y EE.UU. 67% para el enfriado (seguramente hay un cambio de mix) y 23% para el congelado.

Tomando la variable del precio promedio para los principales destinos, con ponderación fija de cada uno, el precio de enero superó el promedio de los últimos ocho años, por primera vez en 20 meses. Registra un aumento del 21% en un año.

El bajo volumen como expresión de las dificultades. La caída sin escalas desde las 89 mil tec de septiembre al número de enero refleja la creciente complejidad de la exportación, que enfrenta una ecuación entre precio de la hacienda, tipo de cambio, derechos de exportación y precios internacionales que, progresivamente, ha hecho bajar el nivel de actividad de muchas plantas.

Según señalaron desde el sitio especializado, el incremento de precios FOB de enero genera un poco de esperanza, pero también se van a requerir cambios importantes en la operatoria, incluidas inversiones, que llevarán un buen tiempo.

El ordenamiento de la economía nacional, la reducción de impuestos y la desregulación también colaborarán en el objetivo.