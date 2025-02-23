Buenos valores para el ternero frente a una zafra temprana

En enero, los datos del SENASA mostraban un movimiento de hacienda récord para ese mes, con cerca de 615.000 mil terneros y terneras saliendo de los campos de cría con destino a otros establecimientos de cría y/o invernada. Esto representaba un aumento del 21% en relación al nivel de traslados registrados en enero de 2024 y el nivel mas elevado desde que el organismo publica estos mismos registros, año 2017.

Sucede que la ausencia de lluvias sumado a las altas temperaturas que se registraron durante gran parte de diciembre y enero, restringieron de manera muy veloz la capacidad de los campos por lo que muchos ganaderos optaron por aliviar tempranamente las vacas, anticipando así las primeras tandas de destetes.

Sin embargo, el panorama climático comenzó a revertirse durante febrero con la llegada de las primeras lluvias que, aunque dispares, están aportando importantes volúmenes a zonas que venían muy deficitarias. Si bien este cambio aun no llega de manera generalizada, para muchos campos la situación empieza a tomar otro color y esto se ve reflejado en el impasse que se observa en la salida de terneros. Una aparente desaceleración o amesetamiento respecto del elevado ritmo de salida con el que había comenzado enero.

En concreto, en las dos primeras semanas de febrero el total de traslados informados por el SENASA asciende a 342.837 terneros/as que, llevadas a base diaria, marcan apenas un 10% de incremento respecto de los registros de enero cuando, históricamente, el mes de febrero suele aportar entre un 30% y un 70% más de oferta de terneros que en enero, dependiendo de las condiciones del año.

Además de las lluvias, la revalorización tanto del gordo como del novillito más liviano, alienta al criador a escalonar en cierta medida la salida de los terneros, apuntando a una mayor ganancia de peso de esa invernada.

En efecto, los valores registrados en el último remante de ROSGAN, cuyas cotizaciones se toman como referencia ya del mes de febrero, sitúan al ternero en torno a los $3.300 el kilo, valores que reflejan una mejora del 10% respecto de lo registrado un mes atrás. En este sentido, las cotizaciones de febrero,febrero muestran al mercado de reposición asumiendo de manera casi directa la reciente suba del gordo, en momentos en los que la oferta de terneros aun no resulta generalizada.

En términos relativos, el valor del ternero liviano de 160 a 180 kilos -el que usualmente se toma como referencia para el seguimiento de la zafra- se encuentra en muy buenos niveles. Comparado con el promedio de los últimos 5 años ($3.140 a valores de diciembre de 2024), hoy un ternero por el que se obtiene -en promedio- unos $3.500 el kilo ofrece un valor 10% superior.

En este sentido, si bien el precio actual del ternero es bueno y esto puede significar para muchos productores un incentivo de venta inmediata, en la medida que el clima y los campos acompañen, comenzará a primar también la posibilidad de un período de mayor retención de la hacienda que permitiría ganar más kilos.retener más tiempo esa hacienda, no solo ganando kilos sino también, generando una cobertura ya muy conocida por el productor, ante eventuales movimientos cambiarios.

En si, por su comportamiento habitual, la zafra de terneros debería comenzar a acelerarse en las próximas semanas, consolidándose hacia mediados de marzo en adelante. No obstante, dado el actual escenario, habrá que esperar hasta entonces para ver si efectivamente este el ritmo de venta copia esese acelera el ritmo mismo patrón o veremos fo si finalmente se termina por configurar una zafra más escalonada en el tiempo. Esto, considerando que se podría llegar a esperar una oferta general de terneros algo acotada y en línea con el año pasado.