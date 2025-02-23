La genética bovina también buscará pisar fuerte en Expoagro

En la próxima edición de Expoagro, que se llevará a cabo entre los días 11 y 14 de marzo en la localidad bonaerense de San Nicolás, no solo se lucirán los “fierros” y los cultivos en los plots: la ganaderia bovina también tendrá un espacio destacado.

Las principales razas ganaderas argentinas llegarán a la muestra con charlas, remates y una serie de eventos dirigidas tanto a productores como a los asistentes de la muestra.

En las últimas ediciones de Expoagro, la Asociación Braford Argentina (ABA) participaba con la jornada Braford en Acción, pero este año decidió innovar y llevará a cabo la Expo Braford Avanza en la muestra.

El dato a tener en cuenta es que se trata de la primera vez que una asociación ganadera lleva a cabo un evento de estas característas en el marco de esta feria.

El evento se realizará desde el martes 11 al jueves 13 de marzo en el Sector Ganadero y habrá cerca de 200 animales en las pistas de jura.

Además, incorporarán una nueva categoría denominada “Promocionada”, que permitirá la participación de las diferentes generaciones de animales, tanto a bozal como a corral, y sin mayores exigencias.

“Esta edición, al ser inaugural, no tendrá costo de inscripción, incentivando así una alta participación de cabañas y productores”, adelantó Rodríguez.

Otro punto fuerte será el remate, una oportunidad única para los compradores de acceder a genética de alta calidad, donde las hembras serán la estrella.

La expo ganadera también incluirá el clásico Concurso de Jurados, donde el público podrá aprender, evaluar y participar en la jura de animales, con premios para quienes obtengan los mejores puntajes.

Por otro lado, el Espacio Carnes Braford será el rincón gastronómico estrella, abierto durante todo el evento.

Allí, los visitantes podrán degustar cortes premium preparados por Deleites del Litoral en colaboración con Abuelo Julio, “actual productor de Cuota Hilton y exportador de nuestras carnes a los mercados más exigentes”. Como cierre, el espacio ofrecerá un Sunset Ganadero para disfrutar en un ambiente relajado.

Angus

En el caso de la Asociación Argentina de Angus, pondrán primera el 10 de marzo -un día antes del comienzo de la exposición- con un remate organizado por la casa consignataria Pedro Noel Irey.

En tanto, el miércoles 12 de marzo se concentrará el grueso de las actividades de la raza, con charlas enfocadas en distintos aspectos de la producción ganadera, mercados y degustaciones.

El programa se desarrollará de la siguiente manera: “Evaluación de reproductores por su eficiencia de conversión alimenticia”. Estará a cargo de Agustín Curuchet, experto de Angus y se abordará la evaluación de los reproductores en términos de eficiencia de conversión alimenticia, un aspecto clave para la rentabilidad del sector ganadero. Auditorio sector Ganadería, a las 10:30.

Otra charla está denominada: “¿Existen nuevas oportunidades para producir carne en Argentina?”. En este caso, Sebastián Riffel (Elizalde & Riffel) realizará un análisis profundo sobre las nuevas posibilidades y los desafíos que enfrenta la producción de carne en el país. Auditorio sector Ganadería, a las 11.

“Claves y Perspectivas del Mercado de Ganados y Carne”. Diego Ponti, de AZ Group y la Asociación Argentina de Angus, presentará una mirada crítica sobre el futuro del mercado de ganados y carne en el contexto actual. Auditorio sector Ganadería, a las 11:45.

“2025 año de crecimiento de la economía real”. El economista Claudio Zuchovicki brindará una conferencia que explorará las perspectivas económicas para el año en curso, analizando las oportunidades y amenazas para el sector agroindustrial. Auditorio sector Ganadería, a las 12:30.

Presentación Carne Angus Certificada. El Chef Felipe Cuneo Libarona presentará los beneficios de la Carne Angus Certificada en una degustación en el Patio de las Razas, sector Ganadería a partir de las 13:30.

“Eligiendo Reproductores. Selección en Corrales“. Se trata de una clase práctica dirigida por el Dr. Miguel Ganniz, que permitirá a los participantes aprender sobre la correcta selección de reproductores en los corrales. Pista Sector Ganadería, a las 14;30.

“Toma de imágenes ecográficas para calidad y rendimiento carnicero“. A cargo del Dr. Walter Antonelli y la Lic. Sonia Chaves, esta actividad demostrará cómo las imágenes ecográficas pueden ser una herramienta fundamental en la selección de reproductores para garantizar la calidad de la carne. Pista Sector Ganadería, a las 15:30

Por último, el viernes 14 la consignataria Jauregui Lorda organizará una subasta, en donde pondrá a la venta más de 15.000 cabezas de consumo, exportación, invernada y cría.