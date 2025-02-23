El primer lote llegó desde Formosa

La Bolsa de Cereales de Córdoba informó que ya arribó el primer lote de maíz de la campaña 2024/25, que será rematado en los próximos meses, en el marco del certamen que cada año organiza esta entidad en conjunto con la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar).

“Informamos que ingresó el Primer Lote de Maíz para el Remate de la Cosecha 2024/2025. El mismo proviene de Pirané, Formosa”, indicó la Bolsa cordobesa en un comunicado.

Y amplió que el lote fue analizado y “constatamos que cumple con los requisitos necesarios para participar en el certamen”.

Primicia formoseña

Según precisaron desde Córdoba, el lote que ingresó a la planta de ACA Bio, en Villa María, pertenece a la Constancia Agro SA y la comercialización se hizo a través del corredor Grassi SA.

La cosecha se obtuvo de un área sembrada de 43 hectáreas, el 31 de agosto de 2024, con la variedad DK7710. Se recolectó el 13 de enero pasado, con un rendimiento estimado de 6.750 kilogramos por hectárea.