Arranca la vacunación

Los productores ganaderos de Corrientes se preparan para iniciar este lunes 10 de marzo la primera campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa, la cual deberá alcanzar a todo el rodeo de la provincia, estimado en unas 4.300.000 cabezas. El operativo se iniciará en simultáneo en todo el país, y para los productores correntinos tendrá un costo de $1.949 por animal vacunado.

Como lo vienen haciendo desde hace más de dos décadas, los productores ganaderos se preparan para una nueva campaña de vacunación contra la aftosa. Esta primera campaña de 2025 incluirá a todas las categorías de bovinos y bubalinos, que en Corrientes se estima en unas 4,3 millones de cabezas.

El viernes pasado se realizó en la sede del Ministerio de Producción una reunión de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa), encabezada por el ministro de Producción, Claudio Anselmo, y en la que participaron referentes de toda la cadena ganadera: Sociedades Rurales, profesionales veterinarios, funcionarios de la cartera productiva y la Fundación Correntina para la Sanidad Animal (Fucosa), entidad encargada de llevar adelante la vacunación.

En este encuentro se aprobó el costo operativo que elabora la Fucosa, y que se estableció en $579 por animal. Este costo operativo incluye movilidad y honorarios de los vacunadores y la logística de la campaña, y a esto hay que sumarle el costo de la dosis dispuesto por los laboratorios fabricantes, que para esta campaña es de $1.370.

Esto hace que un precio final por animal vacunado de $1.949 de contado (hasta 30 días de colocada la vacuna), con un 5% de recargo si el productor abona la vacunación entre los 30 y 60 días del acta de vacunación: $2.047 por dosis aplicada. Además, para productores socios de sociedades rurales que estén al día con sus cuotas societarias, habrá un descuento del 5%.

“El costo total tiene un 40% de incremento respecto de la primera campaña antiaftosa de 2024; está por debajo de la inflación y también por debajo de la suba del índice de arrendamiento del MAG, por el cual se rigen muchos costos en la actividad ganadera”, explicó Carlos Roldán, presidente de la Sociedad Rural de Mercedes.

Justamente una de las preocupaciones que se suscitó previo a la campaña fue no tener conocimiento del precio de la dosis de laboratorio hasta el pasado fin de semana, cuando la empresa que tiene la mayor participación en el mercado dio a conocer el valor, lo que pudo clarificar la situación.

En esta primera campaña antiaftosa del año, se vacunarán todas las categorías. Según se expuso durante la reunión de la Coprosa del viernes, en Corrientes son aproximadamente 4.300.000 cabezas de bovinos y bubalinos.

“Tenemos unas 130 mil cabezas menos que en la primera campaña del año pasado; posiblemente producto de los años de sequía que veníamos padeciendo, muchos productores tuvieron que salir a vender y después ante el aumento del precio de la hacienda, quedaron fuera del negocio”, explicó Roldán respecto de las razones en la baja del stock provincial.

Más allá de estas cuestiones, los productores tendrán 60 días desde este lunes para llevar adelante la vacunación. No obstante, y ante el problema de incendios que padece la provincia, con muchos establecimientos que sufrieron siniestros que ocasionaron la caída de alambrados y la mezcla de animales con campos vecinos, desde el sector adelantaron que el Senasa (ente nacional contralor de este operativo) serán más flexibles con estos campos y regiones donde se viene padeciendo el problema de los incendios y la sequía.

Plan operativo Desde la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes vienen cuestionando el actual plan operativo de dos vacunaciones anuales contra la aftosa. Según varios informes presentados y que esperan aprobación del Senasa, para los campos de la región sólo sería necesaria una vacunación total anual en otoño y la revacunación de los terneros al destete. “Hicimos pedido al ministro de Producción (Claudio Anselmo) para que reitere el pedido que venimos haciendo con las rurales de Chaco, Formosa y Entre Ríos a las autoridades nacionales; nosotros consideramos que hay que modificar el plan operativo de la vacunación antiaftosa, sacar categorías que se están vacunando y ya tienen una cobertura ya establecida”, comentó Carlos Roldán, presidente de la Sociedad Rural de Mercedes. En consonancia con Confederaciones Rurales Argentinas (ver aparte), los ruralistas correntinos vienen solicitando un nuevo plan, que el año pasado estuvo muy cerca de ser aprobado, pero que fue desestimado a último momento por las autoridades del Senasa y de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación. “Nosotros creemos que este año en la segunda campaña podemos sacar de la vacunación las categorías de novillos y vaquillas, y a partir del año que viene realizar una sola vacunación de todas las categorías en marzo, y después revacunar los terneros, en mayo o junio”, explicó el ruralista y profesional veterinario. En este sentido, Roldán explicó que países vecinos como Paraguay y Uruguay ya vienen realizando este plan operativo, que permitirá a los productores reducir costos, dado que se dejarían de vacunar más de 11 millones de cabezas por año en la Argentina. Pero además de la cuestión de costos, Roldán explicó que el pedido también tiene una pata puesta en el bienestar animal: las segundas campañas de vacunación suelen ser entre los meses de octubre y diciembre, con los terneros recién nacidos y al pie de las vacas. “Muchas veces juntar la hacienda y llevarla a arreo hasta la manga lleva mucho tiempo y muchos terneros quedan en el camino; eso nos ocasiona pérdidas y atenta contra el bienestar animal”, comentó el productor.

En este aspecto, los dirigentes rurales de Corrientes y las provincias vecinas aguardan una definición que debería llegar desde la cúpula del Senasa. “En los países vecinos ya se vacuna de este modo y no han tenido ningún problema; llevamos con este plan operativo y creemos que la hacienda tiene una cobertura alta, así que creemos que podemos instrumentarlo en nuestros campos”, comentó.