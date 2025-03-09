Críticas desde CRA a la doble vacunación anual

En el marco de la Feria del Ternero de Federal (Entre Ríos) fue el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), José Colombatto, el que alzó la voz contra el sistema de vacunación del Senasa, al que consideró “vetusto y sin fundamentos”.

Uno de los temas centrales del discurso de Colombatto fue la sanidad animal y las dificultades que enfrentan los productores. En primer lugar, se refirió a los problemas que se presentaron en la campaña de vacunación contra la aftosa, que dejaron a miles de productores en la incertidumbre.

“Hemos tenido que soportar peripecias insólitas e inéditas por la vacuna de aftosa, que generaron una situación de imprevisión total a horas de iniciar la campaña”, denunció.

Y acto seguido, reiteró la postura de CRA sobre la necesidad de eliminar ciertas categorías a vacunar, ya que el sistema actual no responde a la realidad sanitaria del país.

Por otro lado, en línea con la sanidad animal, destacó el esfuerzo que realizan los productores de la zona en la lucha contra la garrapata, un problema que no admite postergaciones.

“Esta región lleva adelante una tarea titánica en el combate contra la garrapata, cuestión que no deja lugar a los grises ni a las miradas para el costado. Está en riesgo una actividad y un sello de responsabilidad que los productores entrerrianos han construido con esfuerzo”, advirtió.

Por otro lado, Colombatto también hizo referencia a la situación política y a las promesas incumplidas hacia el agro. Para el dirigente, el sector necesita más que reconocimiento: “Hoy tenemos algunos gestos del gobierno nacional y una relación cordial con el Estado entrerriano, pero de ninguna manera resulta suficiente. Se impone un compromiso mayor del Estado con uno de los sectores más determinantes de la vida social y económica de la provincia”.

En este sentido, insistió en la necesidad de una reducción de la carga impositiva, tanto a nivel nacional como provincial.