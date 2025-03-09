Se ponen a venta más de 100 mil cabezas

En la próxima edición de Expoagro habrá récord de remates de distintas categorías de hacienda. Y si bien la muestra será del 11 al 14 de marzo, en la previa ya arrancarán los negocios en el Sector Ganadero de la expo, en la Carpa de Remates IPCVA.

El primer remate comenzará el lunes 10 a la mañana, desde las 9 hs. Será el turno de Pedro Noel Irey S.R.L. Consignatarios de Hacienda que realizarán un televisado por Canal Rural, auspiciado por Angus. Con mucho entusiasmo, desde la casa central ubicada en Coronel Brandsen comentaron que, si bien siguen trabajando, grabando y cerrando lotes, a la fecha tienen filmadas 7000 cabezas de invernada y cría.

Por la tarde, desde las 13.30 hs comenzarán las ventas de UMC – Haciendas Villaguay. Al respecto, Bautista Bastanchuri, comentó: “Va a ser nuestro segundo año en Expoagro y la verdad que tenemos las expectativas de llegar a juntar la misma cantidad de hacienda. La idea es hacer un remate que no sea tan largo, no más de 200 lotes, pensando en la gente que nos acompaña”. Y agregó que, al momento, pueden confirmar hacienda de Misiones, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe.

“Va a ser bien federal”, dijo Bastanchuri, y sumó: “Apuntamos a tener un remate exitoso como fue el año pasado. Además, vamos a estar con nuestro stand, esperando a todos nuestros clientes y amigos para pasar un buen rato, tanto el lunes como el resto de los días de la feria”.

El martes 11, desde las 10 y durante toda la jornada, los encargados de las ventas de hacienda serán los representantes de Colombo y Magliano. Desde la Consignataria informaron: “Seguramente sea una buena cantidad de lotes. Los últimos tres años superamos las 25.000 cabezas por lo que creemos que será un número similar en este 4to remate en Expoagro”.

Al día siguiente, el miércoles 12 de marzo a partir de las 10, Campos y Ganados SA llevará a cabo su tradicional remate por pantalla, en vivo por Canal Rural. “En esta ocasión, ofreceremos aproximadamente 20.000 cabezas, incluyendo terneros y terneras cabeza de parición, lotes de hacienda pesada y vientres”, indicó Carolina Oliver, y también informó que, por primera vez, se unen a Negocios de Hacienda SA para ofrecer una oferta amplia, y contarán con la participación de Consignataria Montaldo. “Esperamos que todos aprovechen esta oportunidad para sumar a su negocio”, dijo.

Por su parte, Juan Ezcurra, de Negocios de Hacienda, sostuvo: “Junto con la firma Campos y Ganados estamos preparando un remate muy especial, porque esta alianza que hicimos ya hace unos meses para hacer los remates en conjunto ha potenciado la oferta de hacienda, y nuestros clientes aprovechan el formato para ofrecer la mejor genética”. Y seguidamente, contó: “Tendremos muy buenos lotes de invernada, tanto machos como hembras. Nosotros buscamos remitentes que trabajan con foco en mejorar su genética y esto nos asegura contar con remisiones destacadas de calidad y homogeneidad”.

Luego, el representante de Negocios de Hacienda destacó: “Creemos que es una oportunidad para todos aquellos compradores que aprovechen las tasas especiales que vamos a donar, tanto sea por los bancos y también tasas especiales que podemos acercar nosotros. Y siempre recordarles a todos, al mercado en general, que este tipo de remates donde se concentra gran cantidad de invernada es una oportunidad única ya que después en el año no hay tantas oportunidades de que los clientes acerquen la calidad de mercadería con el plazo que tienen y con las condiciones especiales que se consiguen”.

El jueves 13, desde las 10 hs y durante toda la jornada, volverá a decir presente en Expoagro el remate televisado del Rosgan. “Allí estará presente todo el potencial del mercado, las firmas consignatarias y la Bolsa de Comercio de Rosario. Hasta ahora contamos con más de 20.000 vacunos filmados; pero nuestra plataforma nos permite seguir filmando hasta último momento, por lo que el número final no está confirmado”, contó Alejandro Dell’Acqua, director Ejecutivo de Rosgan, y dijo que habrá remisiones de distintas provincias y zonas de influencia de las firmas.

Por otro lado, recordando que en la expo del 2024 llevaron 24.157 cabezas, Dell’Acqua resaltó que “lo fundamental del remate, y del mercado, es la interacción entre la oferta y la demanda de los productores ganaderos de todo el país a través de las firmas consignatarias del Rosgan”.

Por último, Alejandro Dell’Acqua, director Ejecutivo de Rosgan destacó que una de las características distintivas es que toda la hacienda que se subastará en Expoagro será de invernada, lo que reafirma el perfil del remate.

Al día siguiente, el viernes 14 desde las 10 será el turno del “Remate de Selección” de Jauregui Lorda, quienes hasta el momento llevan filmadas unas 15.000 cabezas y esperan sumar más en los próximos días.

“Estamos muy agradecidos y contentos porque nos han invitado a hacer este remate. Es el primero para nosotros en Expoagro y estamos muy expectantes, apostando muy fuerte a este remate, que creo que va a ser muy bueno”, aseguró Joaquín Jauregui Lorda.

Comenzarán a las 10 hs, con el remate televisado de consumo y exportación; y a las 14, con las ventas de invernada y cría. “Sobre todo quiero destacar la calidad de la hacienda que vamos a tener porque estamos armándolo con todo lo mejor de nuestros clientes. Va a haber tropas muy sobresalientes, de calidad muy destacada; soy repetitivo con esto pero pocas veces he visto la calidad de los terneros que vamos a tener”, dijo Jauregui Lorda, y agregó: “Estamos preparando con todo este remate, y vamos a poner toda la carne al asador”.

En este gran remate, Jauregui Lorda contará “con muchas facilidades, tasas muy atractivas, se podrá pagar con tarjetas rurales, vamos a aceptar operaciones de pago de cheque diferido. Y además, nos va a acompañar la Asociación Argentina de Angus”, finalizó Joaquín Jauregui Lorda.

Este mismo día a las 10 hs, Agricultores Federados Argentinos (AFA) realizará un remate especial de Invernada y Cría. Será en su stand y se transmitirá vía streaming.

Por su parte, la Cooperativa Ganadera Agrícola y de Consumo Porteña Ltda., llevará a cabo su remate en la jornada del viernes 14 desde las 13 hs, y se transmitirá por el streaming de Clic Rural.

Hasta el momento tienen unas 2.500 cabezas anotadas, provenientes del centro norte de la provincia de Santa Fe, este de Córdoba y sur de Corrientes. Desde La Porteña detallaron que tendrán unos 1.000 terneros machos, unas 700 hembras en todas sus categorías, y el resto va a ser hacienda para reproducción, vaquillonas para entorar o vacas con cría; y al comienzo del remate habrá unas 200 a 250 cabezas para faena, ya sea novillos Unión Europea, Hilton, novillos consumo y vacas con destino a China.

“Con respecto a los plazos, será de 30 y 60 días, con todas las tarjetas agro, y promociones de la expo van a estar activas. Estaremos a disposición para la generación de cualquier negocio”, aseguró Federico Diaz, de La Porteña.

Para cerrar la semana de negocios ganaderos, por último, el sábado 15 a las 10 de la mañana la firma Reggi y Compañía realizará un remate televisado por Canal Rural de invernada y cría, en la Carpa de Remates IPCVA.