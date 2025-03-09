Corrientes fortalece lazos con la Unión Europea

Con normas ambientales claras y una producción certificada, Corrientes se posiciona estratégicamente para responder a los nuevos desafíos del comercio internacional y aprovechar las oportunidades que ofrece la cooperación con la Unión Europea.

En este contexto, Corrientes recibió la visita de una delegación de la Unión Europea (UE) en Argentina, integrada por representantes del sector comercial y de cooperación. El ministro de la Producción, Claudio Anselmo, la ministra de Industria, Comercio y Trabajo, Mariel Gabur, y el gabinete de Producción recibieron al contingente y destacaron la importancia del encuentro, en el que se trataron dos temas centrales: la implementación del Reglamento 1115 sobre productos libres de deforestación y la cooperación internacional para el desarrollo productivo.

En este contexto, el ministro de Producción, Claudio Anselmo, resaltó que "uno de los puntos clave fue la futura implementación, en 2026, del Reglamento 1115 de la UE, que exigirá que los productos exportados a Europa estén certificados como libres de deforestación posterior a 2020.

Anselmo explicó que el cumplimiento de esta norma dependerá de sistemas de certificación y trazabilidad a cargo de actores privados, similares a los utilizados en la certificación de la huella de carbono o en los estándares FSC para la madera.

Además, el funcionario señaló que, si bien hay dudas sobre la aplicación del reglamento, representa una oportunidad para Corrientes debido a su fuerte compromiso con la producción sostenible. "Más del 50% de la superficie de bosque en la provincia cuenta con certificaciones ambientales, lo que nos da ventaja en el acceso a mercados europeos", afirmó.

Además, se destacó la trazabilidad oficial de la producción bovina a través del SENASA, un aspecto clave para garantizar la confianza del consumidor europeo. "El desafío es seguir mejorando estos sistemas y asegurar que los productos correntinos cumplan con los requisitos exigidos por la UE", agregó Anselmo.

Por su parte, la ministra de Industria Mariel Gabur mencionó que “un aspecto fundamental de esta relación con la Unión Europea es el cuidado del medio ambiente, Corrientes ha avanzado significativamente en este aspecto, alineándose con las tendencias globales de producción sostenible”. “El gobernador Gustavo Valdés, ha llevado adelante una gestión que apuesta por el desarrollo sin descuidar el impacto ambiental”.

Y agregó que “gracias a esta visión, hemos fomentado en la provincia un ecosistema emprendedor que prioriza la sustentabilidad, y hoy comenzamos a ver los frutos de esa inversión”.

Viki Lövenberg, jefa de la Sección Económica y Comercial de la Delegación de la UE en Argentina, subrayó que el objetivo de la visita fue conocer la matriz productiva de la región, dialogar sobre los desafíos que implica el reglamento y explorar oportunidades de cooperación para ayudar a los productores a cumplir con estas normativas.

Además, Olga Baus Gibert, jefa de Unidad Adjunta de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, explicó que la visita también tuvo como objetivo interiorizarse en el trabajo que realizan las empresas del Norte Grande y fortalecer la vinculación.

El otro eje central del encuentro fue la cooperación entre Corrientes y la Unión Europea en proyectos de desarrollo tecnológico y apoyo a pequeños productores. La delegación europea presentó un nuevo enfoque dentro de su programa global de cooperación, que podría permitir el financiamiento de iniciativas impulsadas por el gobierno provincial.

"Tenemos un gran interés en trabajar conjuntamente con la UE para financiar programas que impulsen la modernización tecnológica y beneficien a los pequeños productores", explicó el ministro.

La visita incluyó reuniones con la Federación Empresarial de Corrientes (FECOR) y otros actores del sector privado, en busca de fortalecer el vínculo entre las empresas locales y el mercado europeo. "La UE es el segundo socio comercial de Corrientes, y contar con este tipo de intercambios es clave para seguir consolidando nuestras exportaciones", concluyó Anselmo.