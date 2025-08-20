Vuelve a deteriorarse el margen bruto del feedlot en julio

El dato surge de la encuesta mensual que hace la Cámara de Feedlots (CAF) entre sus asociados que, en esta ocasión, respondieron 115 establecimientos con una capacidad conjunta de 880 mil cabezas.

En tanto, el índice de reposición (ingresos sobre egresos) fue de 0,93 en el mes, casi idéntico al 0,94 de julio de 2024.

El índice de ingreso (entradas sobre capacidad) fue de 14,1, muy similar al 14,3 de hace un año mientras que el índice de egreso fue de 15,2, también casi igual al 15,3 de hace doce meses.

Del total de establecimientos, 44% estuvo llenando en julio, cinco puntos menos interanual, y 51% estuvo vaciando corrales, cuatro puntos más.

La relación ternero/novillo fue de 1,25, cinco por ciento peor para el negocio de encierre en un año, y la relación de intercambio novillo/maíz fue 12,3, tres por ciento peor que en julio de 2024.

La consecuencia fue la casi desaparición del margen bruto positivo, que quedó en dos kilos por cabeza, que se compara pobremente con los 10-15 kg de mayo y de junio y el eje de 30 kilos que hubo en febrero-abril. No obstante, fue mejor que los 20 kilos negativos de julio anterior.