Nuevo aumento en la capacidad utilizada de los feedlots

Según un informe del sitio especializado Valor Carne, este resultado, como los que siguen, deriva de la encuesta mensual que hace la Cámara Argentina de Feedlot (CAF) que, en esta oportunidad, fue respondida por 115 empresas con una capacidad conjunta de 875 mil animales.

El índice de reposición de marzo (ingresos vs egresos) fue de 1,30, cinco centésimas más que doce meses atrás. El índice de ingreso (entradas sobre capacidad) fue de 17,9, nueve décimas más y el de egreso fue de 13,8, dos décimas arriba.

El comportamiento de las empresas indica que el 57% estuvo llenando corrales, tres puntos más interanual, y que el 44% mostró la cara opuesta, cuatro puntos menos.

La relación ternero-novillo fue de 1,42, 22% peor para los feedlots en un año y la relación novillo-maíz fue de 16,9, 29% mejor. El margen bruto fue de 23 kg de novillito por cabeza, 7 kg menos que un mes antes y 9 kg menos en un año.

Los números de Senasa

Al 1º de abril, el organismo informó que había 1,99 millones de animales en 1131 establecimientos registrados, 10% más interanual y 6% más intermensual. Ese número constituye casi un récord.

La categoría que más aumentó en un año fue la de novillitos, con 38% seguida por vaquillonas con +10%, entre las más importantes.

Las vacas aumentaron 15% pero constituyen una cantidad más baja. Contrariamente, terneros y terneras bajaron 7 y 9%, confirmando la edad más tardía en que los animales son encerrados.

Los novillos bajaron 8%

En cuanto a las entradas, en marzo fueron de 390 mil, con caída de 16% interanual. Los terneros encabezan la baja, con 23% para machos y 27% para hembras. Novillitos y vaquillonas bajaron porcentajes de un solo dígito y novillos y vacas 13 y 11%.

Respecto de las salidas, fueron también 390 mil animales, 3% menos interanual. La principal caída fue con novillitos (4%) mientras que vaquillonas y novillos aumentaron 1-3% y las vacas un más fuerte 18%.