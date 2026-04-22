¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Fecorr Subasta Esquina
Fecorr Subasta Esquina
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Esquina

Corrientes: un ciclista murió tras descompensarse en la Ruta 12

Se trata de una persona mayor de edad, quien se desvaneció mientras circulaba por la zona conocida como curva de San Cayetano.

Por El Litoral

Miércoles, 22 de abril de 2026 a las 10:47

Un hombre murió este miércoles por la mañana tras descompensarse mientras circulaba en bicicleta en la ciudad correntina de Esquina. El hecho ocurrió sobre avenida 9 de Julio, correspondiente a la Ruta Nacional 12, en la zona conocida como curva de San Cayetano.

Según las primeras informaciones, el ciclista era un hombre mayor de edad que se desvaneció en la vía pública y murió en el lugar.

De acuerdo con los reportes iniciales, las causas de la muerte serían compatibles con un posible infarto. En el lugar, ya intervino la Policía para las actuaciones correspondientes.

Con información de Última Hora Esquina.

Tags

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD