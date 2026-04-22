Corrientes: un ciclista murió tras descompensarse en la Ruta 12

Un hombre murió este miércoles por la mañana tras descompensarse mientras circulaba en bicicleta en la ciudad correntina de Esquina. El hecho ocurrió sobre avenida 9 de Julio, correspondiente a la Ruta Nacional 12, en la zona conocida como curva de San Cayetano.

Según las primeras informaciones, el ciclista era un hombre mayor de edad que se desvaneció en la vía pública y murió en el lugar.

De acuerdo con los reportes iniciales, las causas de la muerte serían compatibles con un posible infarto. En el lugar, ya intervino la Policía para las actuaciones correspondientes.

Con información de Última Hora Esquina.