Vuelve el gran remate del Banco Nación: fuerte oferta y expectativas positivas

La ganadería atraviesa un escenario favorable, impulsado por precios firmes y márgenes elevados. En este contexto y tras el éxito de su primera edición, el Banco Nación redobla la apuesta y presenta, por segundo año consecutivo, el “Gran Remate” de hacienda, que se realizará el próximo viernes 10 de abril en el emblemático Salón de Actos de su Casa Central.

Organizado con la fuerza de Expoagro y bajo el martillo de la consignataria Colombo y Magliano, el evento se consolida como una cita clave para el sector ganadero, combinando tradición, innovación y alcance federal.

En esta nueva edición, la entidad bancaria reafirma su rol como aliado estratégico del sector agropecuario, acercando herramientas financieras, facilidades al cliente, innovaciones y promoviendo un vínculo con la producción y espacios que potencian el crecimiento del rubro.

Desde la consignataria, indicaron que todo el equipo de representantes de Colombo y Magliano (más de 75 sucursales en la Argentina), trabajan con gran expectativa para seguir sumando lotes de invernada a esta subasta histórica.

“Para la firma es un hecho innovador que busca seguir generando acciones comerciales que potencien a sus clientes, en este caso especial, generando una alianza estratégica con el Banco Nación, entidad que está celebrando sus 135 años y mantiene el objetivo claro de brindar herramientas de financiación para potenciar el negocio ganadero”, comentó Juan Pedro Colombo, director y Martillero de la firma.

En este sentido, Colombo agregó: “Estamos agradecidos que el banco nos haya convocado nuevamente para dar este importante remate en su casa, para Colombo y Magliano es un orgullo y una gran responsabilidad honrar la confianza que día a día depositan los clientes en nosotros poniendo su esfuerzo y trabajo a disposición para que lo comercialicemos”.

“La oferta será de calidad y cantidad con lotes de invernada de todo el país, con un estimado que rondará las 25.000 cabezas”, según anticipó Facundo Rivolta, colaborador de la firma.

Por su parte, Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, expresó: “Venimos de un gran remate de Colombo y Magliano en Expoagro, que marcó el pulso del sector, y creemos que esta segunda edición del remate junto al Banco Nación va a seguir en esa línea, con más productores aprovechando las herramientas financieras y generando buenos negocios en todo el país”. En este sentido, destacó la relación con Banco Nación: “Es un socio estratégico de Exponenciar, que nos acompaña en cada uno de nuestros eventos y con quien trabajamos de manera conjunta para impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector agroindustrial”.

El remate iniciará a las 10h en el salón de actos del emblemático edificio de la Casa Central del Banco Nación, en CABA, previa acreditación desde las 9:00 con un desayuno de bienvenida. El martillo estará a cargo de Juan Pedro Colombo, Carle Colombo, Hernán Vassallo, Juan Carlos Blasco y Martín Humarán.

Será transmitido en vivo por Canal Rural, vía streaming a través de colomboymagliano.com.ar y ElRural.com.

En un escenario favorable para la ganadería, esta nueva edición del “Gran Remate” busca seguir impulsando la eficiencia productiva y el acceso a mejores condiciones comerciales, permitiendo a los productores aprovechar mejores oportunidades en un marco de solidez y confianza.