Un centenar de caballos recuperados fueron liberados en campos fuera de la ciudad

La Municipalidad de Corrientes informó este viernes que un centenar de caballos, de los más de 400 recuperados, han sido liberados en campos fuera del ejido urbano.

Así lo informó el secretario de Coordinación de Gobierno municipal, Hugo Calvano, quien sostuvo que estos primeros equinos liberados en estos amplios espacios verdes “son el resultado del trabajo de recuperación que venimos realizando de aquellos caballos rescatados de la vía pública, sueltos, abandonados o en situación de maltrato y que ante una denuncia de los vecinos, tanto al 147 como al 911, pudimos actuar y tomar posesión de ellos, como los de los carreros que entraron al plan de reconversión laboral y entregaron los caballos voluntariamente”.

El funcionario remarcó que “en todos estos casos los animales fueron tratados por equipos veterinarios, se los recupera y se les brinda la atención y alimentación adecuada, y luego teníamos un trabajo con organizaciones de la sociedad civil como Mapac o Dolly con las que buscamos la manera para que los caballos tengan un mejor espacio para vivir”.

Calvano precisó: “Ahora estamos pasando a otra etapa, el final del plan, que es la de poder llevarlos a campos, cuyos propietarios firmaron convenios con la Municipalidad, para brindarles espacios más amplios para que los caballos puedan tener en lo que les resta de vida bienestar, libertad y estar en mejores condiciones, mientras continúan siendo controlados y monitoreados por nuestros equipos veterinarios”.

En relación a los caballos recuperados, Calvano señaló que al momento de ser rescatados “nos encontramos con diferentes situaciones, en el caso de los ex carreros que se acogen al plan de reconversión laboral que te entregan algunos en mejores condiciones que otros, muchos de ellos se suman porque no pueden darle una alimentación adecuada, entonces antes que el animal se siga deteriorando prefieren reconvertirse y después están los equinos que recuperamos directamente del maltrato, de los cuales algunos han fallecido en este proceso dado sus malas condiciones de salud”.

En este sentido, el secretario municipal insistió en el compromiso del vecino ante la presencia de un caso de maltrato. Al respecto, insistió con el pedido: “Que se comunique con el 911 o la línea 147, como cualquiera de los otros canales de comunicación de la Municipalidad para realizar la denuncia pertinente ya que es un delito el maltrato animal y, de esta manera, vamos a lograr que estos animales puedan salir de la calle y tener mejores condiciones de vida”.

A su vez, comentó que el centenar de caballos recuperados que ya disfrutan de la libertad en estos amplios espacios verdes “no son explotados, están en estos campos fuera del ejido urbano para que en su última etapa de vida puedan contar con mejores condiciones, puedan correr, disfrutar”, al tiempo que invitó a los vecinos que posean predios con buenas extensiones “que se sumen al plan, contactándose por las diferentes vías de comunicación del municipio, ya sea convirtiéndose en voluntarios como campo receptor o cuidador de caballos”.