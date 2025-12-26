Con la Virgen de Itatí en las manos, sanluiseños abandonan sus hogares por la inundación

La inundación que golpea a San Luis del Palmar dejó escenas de profundo impacto social. A raíz de la crecida del Riachuelo, más de 300 personas debieron abandonar sus hogares, 66 familias están siendo asistidas y alojadas en nueve centros de evacuados habilitados por el Municipio, y no se descartan nuevos arribos.

Imágenes que conmueven

Luis Dalmacio

Sobre la calle Empedrado, en zonas cercanas al Riachuelo, en el barrio Inmaculada, uno de los puntos más castigados por el ingreso del agua obligó a evacuaciones de urgencia y a la autoevacuación de numerosos vecinos. Los sanluiseños debieron dejar sus hogares y se llevaron sus imágenes religiosas.

Luis Dalmacio

En medio del operativo, las imágenes que recorrieron la localidad reflejaron el fuerte arraigo religioso de la comunidad. En fotografías y videos se observa a vecinos llevando la Virgen de Itatí en sus manos, intentando resguardar las imágenes sagradas del agua. Una de las postales más conmovedoras muestra a una mujer siendo trasladada en una máquina excavadora, aferrada a una Virgen de Itatí, mientras es evacuada de su vivienda.

También se pudo ver a hombres y jóvenes saliendo de sus casas con santos e imágenes religiosas, priorizando su resguardo ante el avance del agua, en escenas que mezclan dolor, fe y esperanza frente a la adversidad.

Luis Dalmacio

Mientras continúan las tareas de asistencia y contención, San Luis del Palmar atraviesa una de las crecidas más severas de los últimos tiempos, con el Riachuelo aún en niveles elevados y familias que esperan poder regresar a sus hogares cuando la situación lo permita.